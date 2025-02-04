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川普關稅大棒驚動全球 印度讓步只求安撫白宮 泰擬急買美貨降貿易順差

編譯林奇賢／綜合外電
美國雖暫緩對加墨開徵25%關稅，政策大轉彎，但仍對全球市場掀起波瀾。（歐新社）
美國雖暫緩對加墨開徵25%關稅，政策大轉彎，但仍對全球市場掀起波瀾。（歐新社）

美國雖暫緩對加墨開徵25%關稅，政策大轉彎，但仍對全球市場掀起波瀾。印度已迅速做出一系列讓步，以安撫川普政府，努力避免貿易戰爆發；馬來西亞將主動和中、俄、巴西等其他國家建立貿易關係，不坐以待斃；泰國則考慮進口更多美國商品來降低貿易順差。

印度總理莫迪已用幾周的時間，就川普議程的核心問題，向白宮做出讓步，初步展現新德里當局應對川普的方式。莫迪政府1日首次大幅調整關稅制度，包含全面降低從紡織品到摩托車的進口關稅，先前還承諾接收成千上萬來自美國的非法移民，並繼續把美元當作貿易貨幣。

一名要求匿名的白宮官員日前表示，莫迪已受邀到白宮與川普會面。川普上周也說，他已和莫迪通電話，美國與印度關係極佳，預計這位印度總理將在本月造訪白宮；莫迪將因此成為川普上任後首批訪問華府的外國領導人。

在川普沒有對印度發出任何具體威脅的情況下，印度卻迅速採取這些行動，凸顯在川普展開第二任期之際，印度想以更息事寧人的態度因應。一名印度官員透露，他們渴望加深美印兩國之間不斷深化的貿易、國防和技術共享關係，並在外國製造商離開中國大陸後、強化印度的地位。因此，和川普維持友好的關係，對印度來說利大於弊。

大馬總理安華則告訴該國議會，若美國祭出的關稅，將對大馬造成負面衝擊，就算是現在川普把對加墨的關稅暫緩一個月，仍會帶來不確定性。因此他認為，在許多地緣政治不確定性仍揮不不去下，馬來西亞不能倉促對抗美國的關稅政策，「我們必須積極採取行動，努力開發更多貿易夥伴」。

泰國總理的副秘書長蓬薩倫表示，將進口更多美國乙烷和農產品，以防川普以貿易戰要脅，損害該國出口導向型的經濟。當局已要求泰國石化公司增加美國乙烷的購買量，至少增加100萬噸；當前市價約為2億美元。他說：「我們正在努力，並希望和美國談判時利用這一點。」「美國對泰國的龐大貿易逆差，可能會被拿到談判桌，但他們在東南亞也需要一個盟友。」2024年美國對泰國的貿易逆差約為354億美元。

新加坡外長維文另表示，他不認為星國會成為美國關稅打擊的對象，即便川普展現他會針對墨加等彼此友好的國家也是如此。維文4日在國會接受提問時說，「我大膽地說，我不認為美國會把我們放在直接祭出關稅的名單上」，因為美國「在與我們的貿易方面是有順差的」。

川普 印度 關稅

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