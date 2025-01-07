WSJ獨家：美國與神學士交涉換囚

拜登經常以執政期間讓被滯留於全球各地的美國人質能夠回家而自豪，四年執政期間有70多名美國人質返美，但釋放身為恐怖組織知名成員的拉希姆與其他阿富汗囚犯，卻可能引發輿論強烈反彈。（路透）

華爾街日報(WSJ)7日獨家報導，拜登 政府正與恐怖組織神學士 (Taliban，另譯塔利班)交涉換囚，以被拘押在阿富汗 的三名美國公民，交換至少一名目前關在關達納摩灣(Guantanamo Bay)監獄的911恐怖攻擊主謀賓拉登(Osama bin Laden)高級親信。報導指出，拜登政府官員討論換囚之際，也評估如何避免引發政治層面的後座力。

報導指出，拜登政府與神學士組織的換囚交涉約從2024年7月展開，2024年11月14日美方表達願意釋放凱達組織(Al Qaeda)高層幕僚拉希姆(Muhammad Rahim al Afghani)，條件是阿富汗當局要釋放2022年遭拘留迄今的美國公民葛雷茲曼(George Glezmann)、柯柏特(Ryan Corbett)、哈畢比(Mahmoud Habibi)。

神學士組織收到美方通知後當天便回應表示，除了拉希姆之外美國還必須要釋放另外兩人，才能交換葛雷茲曼與柯柏特。神學士組織否認關押哈畢比。

消息人士說，拜登總統對於神學士組織的提議尚未拍板，國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)12月17日向眾院外交委員會(House Foreign Affairs Committee)成員在機密簡報中說明換囚談判。眾院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul)在會中對於交涉結果似乎對美國沒有太多好處表示憂慮。

專門負責人質談判的國務院美國人質事務特使卡爾斯坦斯(Roger Carstens)，日前剛完成卡達首都杜哈(Doha)出差，在當地與神學士組織代表討論換囚事宜。

華爾街日報分析，神學士組織的提議讓拜登感到棘手。拜登經常以執政期間讓被滯留於全球各地的美國人質能夠回家而自豪，四年執政期間有70多名美國人質返美，但釋放身為恐怖組織知名成員的拉希姆與其他阿富汗囚犯，卻可能引發輿論強烈反彈。

白宮國家安全會議(National Security Council)發言人塞維特(Sean Savett)發表聲明說，美國公民在海外地區的安全福祉是拜登政府的首要考量，「我們現正不眠不休努力爭取，確保葛雷茲曼、柯柏特、哈畢比平安歸來」。