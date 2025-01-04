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巨大冬季風暴來勢洶洶 美國東部將急凍

中央社／華盛頓4日綜合外電報導
氣象學家今天警告，數以百萬計的美國人應準備迎接危險的天氣，預計將出現大雪、寒冷低溫和道路結冰等狀況。（歐新社）
氣象學家今天警告，數以百萬計的美國人應準備迎接危險的天氣，預計將出現大雪、寒冷低溫和道路結冰等狀況。（歐新社）

在美國，一場巨大冬季風暴正在醞釀。氣象學家今天警告，數以百萬計的美國人應準備迎接危險的天氣，預計將出現大雪、寒冷低溫和道路結冰等狀況。

法新社報導，這場危險風暴的行進路線上有超過5500萬居民，預計美國東半部明天就會被冰封。美國國家氣象局（National Weather Service）警告，從北美大平原（Central Plains）到中大西洋岸地區（Mid-Atlantic）都將出現暴風雪

目前蒙大拿州已發布冬季風暴警報，警報範圍一直延伸到馬里蘭州、德拉瓦州和維吉尼亞州等沿海州分。

據國家氣象局，紐約州和賓夕法尼亞州東部部分地區正面臨來自五大湖的「大湖效應降雪」（heavy lake-effect snow），該地區的積雪可能厚達60公分。

預報顯示，5日早晨，暴風雪將席捲大平原地區，「大雪將大幅提高出行的危險性，道路可能無法通行，駕駛受困的風險很高」。此外，部分州份的氣溫可能降至攝氏負18度以下，強烈陣風也將加劇危險狀況。

從堪薩斯州到密蘇里州和俄亥俄州，預計5日降雪量將達到33公分。國家氣象局指出，「對某些人來說，這可能是10多年來最大的降雪」。

從堪薩斯州往東到西維吉尼亞州和維吉尼亞州，預計將出現凍雨和雨夾雪，冰層將覆蓋道路，讓旅行變得十分危險，樹木和電線可能倒塌，進而導致數百萬用戶在天寒地凍下面臨斷電。

密蘇里州和維吉尼亞州州長皆已宣布該州進入緊急狀態，並在社群媒體上警告居民，本週末可能出現危險天氣。

西維吉尼亞州 密蘇里州 暴風雪

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