拜登為1500人減刑 創下美國現代史單日最大規模赦罪

拜登總統宣布為1500人減刑，創下美國現代史上單日最大規模赦罪。（路透）

華爾街日報(WSJ)12日報導，拜登總統宣布為1500人減刑，創下美國現代史上單日最大規模赦罪。根據聲明，減刑對象是疫情 期間遭到判刑但現已出獄的受刑人，以及疫情期間被判處居家監禁者。另外還有39名遭控非暴力犯罪而被定罪的美國公民獲得特赦。

新冠疫情期間，為避免病毒散布，某些囚犯因此獲釋。報導指出，拜登減刑對象是已經出獄且成功融入社區的受刑人。

拜登在聲明中說：「美國的建立基礎就在可能性與二次機會的承諾。」他表示，身為總統，非常榮幸有權為以經展現悔意與改過自新的民眾赦罪，讓美國人民恢復參與日常生活的機會，能為社區貢獻一己之力，讓非暴力罪犯開始採取步驟消除判刑不等的差距，特別是觸犯毒品條例者。

報導指出，拜登2025年1月卸任之前，這將不是最後一波赦免行動。

拜登在聲明中表示，未來幾周將繼續檢討要求總統特赦的陳情案件。

美國前一次出現單日最大規模總統赦罪是在前總統歐巴馬(Barack Obama)任內。2017年，歐巴馬即將卸任之前，一天之內為330人減刑。

倡議團體近來頻頻呼籲拜登為聯邦死刑犯、使用大麻 而遭定罪者赦罪。拜登先前已經為使用大麻而遭輕罪定罪者減刑，但沒有讓聯邦囚犯得以出獄。拜登本月稍早為次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)非法持槍、逃漏稅罪名特赦之後，外界要求赦免的聲浪隨之升高。

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