金融時報：拜登明年元旦對中貨祭新關稅 這回瞄準綠能進口品

拜登政府即將宣布對進口自中國的關鍵原物料大幅課徵新關稅。（路透）

拜登 政府即將宣布對進口自中國的關鍵原物料大幅課徵新關稅 ，這回瞄準的是綠能 產品，凸顯華府設法保護美國太陽能產業抵禦廉價中國貨入侵。

金融時報（FT）報導，知情人士說，美國貿易代表署預定11日宣布，將把對中國太陽能晶圓和多晶矽課徵的關稅加倍至50%，並且對中國的鎢製品課徵25%稅率。太陽能晶圓和多晶矽是製造太陽能板必需的材料，鎢用於武器、電腦晶片等林林總總的產品。華府決定再祭新關稅，凸顯對美國過度依賴中國供應綠能及科技產業關鍵原物料感到焦慮。

這批新綠能關稅訂於明年元旦生效，就在美國總統當選人川普宣誓就職前數周。拜登政府最初在9月時，向美國商界提議這套新關稅措施。在那之前，拜登政府5月已宣布另一套方案，把對中製電動車關稅提高到100%，是原先稅率的四倍，同時大幅提高對中國其他綠能科技零件課徵的關稅。

拜登政府過去四年來一方面提供數十億美元的補助金，鼓勵國內半導體製造，另一方面對中國供應商祭出懲罰性關稅，力圖重振美國製造業並加速發展國內產業。拜登貿易官員選擇維持川普時代對總值3,000億美元陸貨加徵的關稅，但已把矛頭擴大至戰略性產業，像是綠能和晶片製造。

世界兩大經濟體之間的貿易緊張關係愈演愈烈。美國與其他西方國家指控北京傾銷，華府並採取行動限制對中國科技出口，以免關鍵技術落入中共軍之手。北京也不甘示弱，本周對美國晶片巨人輝達（Nvidia）發動反托辣斯調查，最近還對美方宣布出口控制，事涉生產晶片與軍事工具所需的關鍵礦物。