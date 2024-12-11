我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024米其林指南揭榜 華埠2餐廳分入選「一星」、「必比登」

無證客人數續減 達17個月最低 紐約再關25個遊民所

金融時報：拜登明年元旦對中貨祭新關稅 這回瞄準綠能進口品

編譯湯淑君／綜合外電
拜登政府即將宣布對進口自中國的關鍵原物料大幅課徵新關稅。（路透）
拜登政府即將宣布對進口自中國的關鍵原物料大幅課徵新關稅。（路透）

拜登政府即將宣布對進口自中國的關鍵原物料大幅課徵新關稅，這回瞄準的是綠能產品，凸顯華府設法保護美國太陽能產業抵禦廉價中國貨入侵。

金融時報（FT）報導，知情人士說，美國貿易代表署預定11日宣布，將把對中國太陽能晶圓和多晶矽課徵的關稅加倍至50%，並且對中國的鎢製品課徵25%稅率。太陽能晶圓和多晶矽是製造太陽能板必需的材料，鎢用於武器、電腦晶片等林林總總的產品。華府決定再祭新關稅，凸顯對美國過度依賴中國供應綠能及科技產業關鍵原物料感到焦慮。

這批新綠能關稅訂於明年元旦生效，就在美國總統當選人川普宣誓就職前數周。拜登政府最初在9月時，向美國商界提議這套新關稅措施。在那之前，拜登政府5月已宣布另一套方案，把對中製電動車關稅提高到100%，是原先稅率的四倍，同時大幅提高對中國其他綠能科技零件課徵的關稅。

拜登政府過去四年來一方面提供數十億美元的補助金，鼓勵國內半導體製造，另一方面對中國供應商祭出懲罰性關稅，力圖重振美國製造業並加速發展國內產業。拜登貿易官員選擇維持川普時代對總值3,000億美元陸貨加徵的關稅，但已把矛頭擴大至戰略性產業，像是綠能和晶片製造。

世界兩大經濟體之間的貿易緊張關係愈演愈烈。美國與其他西方國家指控北京傾銷，華府並採取行動限制對中國科技出口，以免關鍵技術落入中共軍之手。北京也不甘示弱，本周對美國晶片巨人輝達（Nvidia）發動反托辣斯調查，最近還對美方宣布出口控制，事涉生產晶片與軍事工具所需的關鍵礦物。

關稅 綠能 拜登

上一則

杜魯多要美國人清醒「高關稅代價」川普回嗆「大加拿大州長」

下一則

記者實測曝光超方便 美學霸3D列印槍殺聯合健保CEO 槍友：可能練過

延伸閱讀

喊話川普合作 習近平做好刺激經濟、管制出口兩手準備

喊話川普合作 習近平做好刺激經濟、管制出口兩手準備
川普加稅 拜登：大錯特錯 葉倫：阻礙抗通膨

川普加稅 拜登：大錯特錯 葉倫：阻礙抗通膨
習近平喊話川普：美中貿易戰、科技戰沒有贏家

習近平喊話川普：美中貿易戰、科技戰沒有贏家
拜登卸任前出險招 擬加強對俄羅斯石油貿易制裁

拜登卸任前出險招 擬加強對俄羅斯石油貿易制裁

熱門新聞

馬唯中坐在大都會展廳裡的畫家波拉克著名作品「秋天的節奏」前，神采奕奕談東西文化。(記者范航瑜╱攝影)

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

2024-12-06 09:56
聯合健保執行長在紐約當街遭到殺害，紐約市警局在4日公布作案兇手的監控照。作案者9日在賓州落網。(美聯社)

涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義

2024-12-09 21:29
川普政府計畫將無證移民驅逐到其他國家，包括特克斯和凱科斯群島、巴哈馬、巴拿馬及格瑞那達等，以實現他所承諾的「美國史上最大規模的驅逐行動」。圖為瓜地馬拉無證移民被從美國遣返回國。(路透)

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

2024-12-06 06:01
策展人馬唯中站在大都會博物館的二樓，與觀眾共賞大廳中董陽孜的巨作「他山之石 可以攻玉」。(記者馬璿／攝影)

獨家專訪／談大都會董陽孜書法展 馬唯中體悟策展三魅力

2024-12-06 17:04
總統當選人川普預料將在明年1月就職後，改變美國行之有年的移民制度，並取消外籍人士赴美「生育旅遊」、嬰兒取得美國護照與社會安全碼等福利。圖為一名男子眺望紐約自由女神像。示意圖。(美聯社)

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

2024-12-08 15:12
警方10日公佈槍手曼吉奧入獄照。(美聯社)

涉殺CEO嫌犯遭盤查時發抖 友稱他脊椎術後疏遠親友

2024-12-09 23:31

超人氣

更多 >
古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終

古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終
2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜
角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了
魚肉如何解凍最好？主廚教兩方式、錯誤動作不要學

魚肉如何解凍最好？主廚教兩方式、錯誤動作不要學
若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？

若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？