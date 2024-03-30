美台軍事合作 台灣海軍司令唐華 下周訪美

台灣海軍司令唐華（左）預計下周訪美，被視為美國加強美台合作鞏固第一島鏈防堵中國的含意。圖為唐華與蔡英文總統（右）一起主持海軍沱江艦的成軍儀式。（路透）

路透29日引述六位知情人士報導，台灣海軍司令唐華將自下周起訪美，除在夏威夷 出席一場軍方典禮，並將赴華府 商討在中國升高對台威脅下，如何促進台美海軍合作。

報導指出，唐華將造訪美國印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）所在地夏威夷，出席太平洋艦隊指揮官交接典禮，且唐華擬參加4月8日到10日在華府附近舉行的「海、空暨太空研討會」（Sea-Air-Space conference），擬安排與美國海軍作戰部部長弗蘭切蒂（Lisa Franchetti）會面，但尚在確認中。

五角大廈與台灣海軍皆婉拒對此置評。

兩位知情人士表示，此行是美方聯合島嶼防衛概念行動的一環，旨在與台灣、日本、菲律賓及其他國家地區協調，在第一島鏈內對抗中國人民解放軍。

台灣的國軍高階將領始終維持定期訪美，維持交流。不過，國軍將領赴美仍然只穿西裝，不得穿軍服。

台灣前參謀總長李喜明在海軍司令任內，曾於2015年赴夏威夷參加太平洋司令部司令交接儀式；國防大學校長劉志斌於海軍司令任內，也在2021年赴夏威夷參加印太司令部司令交接典禮，海軍司令赴美參加軍事典禮已有先例，象徵台美兩國互信。

台灣國防部副部長徐衍璞去年率團出席在維吉尼亞州舉行的「美台國防工業會議」，國安會秘書長顧立雄去年也曾造訪華府附近的美國在台協會（AIT）總部，國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，這象徵美國「台北法案」生效後，推進了台美間高階人員交流。

台灣新任總統當選人賴清德 將於5月20日就任，美國在台協會主席羅森柏格(Laura Rosenberger)也將在下周再度訪問台灣，預計與現任總統蔡英文和賴清德及在野黨領袖會面，顯見對美中台關係的重視。