整理包／巴爾的摩基伊大橋坍塌 損失怎算、重建花多久

巴爾的摩港基伊大橋斷成數截，當時橋上有工人正在進行修繕，有六人落水失蹤。（路透）

馬里蘭州 巴爾的基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)坍塌事故引發各界高度關注。除了人員傷亡之外，作為695號州際公路的重要樞紐、巴爾的摩港的門戶，大橋坍塌對物流、供應鏈 的影響，以及可能造成的經濟損失也不容忽視。

大橋為何坍塌

26日凌晨，一艘懸掛新加坡國旗的集裝箱船在駛離巴爾的摩港後失去動力撞上大橋致其坍塌，橋上8名施工人員落水，其中2人獲救。6名失蹤人員被推定死亡，目前已打撈起兩具失蹤人員遺體。

目前船上的航行數據記錄信息已被送至美國國家運輸安全委員會。該委員會主席霍門迪表示，調查人員將試圖通過分析確定船隻是如何失去動力的。

與此同時，這座47年歷史的大橋遭撞擊後坍塌也引發對其結構的質疑。紐約時報指出，一些結構工程師表示，集裝箱船撞擊了大橋結構支撐的關鍵部位橋墩，但橋墩似乎缺乏保護屏障。如果橋墩周圍能有阻擋、轉移碰撞的裝置，也許悲劇可以避免。

霍門迪表示，防護結構將是對此次大橋坍塌調查的一部分。委員會將調查大橋如何建造，審視大橋的結構，並分析在安全方面是否應有改進措施。

約翰·霍普金斯大學土木工程系教授本傑明·謝弗指出，雖然大橋坍塌並不是因為嚴重老化，但從這座大橋建成的上世紀70年代到今天，船隻規模顯著增長，進出港口的相關規定和程序也應做相應調整。

經濟損失幾何

基伊大橋長約2.6公里，年通車量約為1150萬輛次，每日通車超過3萬輛次。大橋坍塌之後，巴爾的摩港周圍的海上交通陷入停頓，巴爾的摩港也處於關閉狀態，滯留在港口內的船隻無法出港，也有許多在途船隻無法進入港口。

儘管巴爾的摩港的規模遠不如東海岸的紐約港、西海岸加州的長灘港等大型港口，但在汽車產品進口方面發揮著重要作用，是美國第一大汽車港口，這一事故勢必對供應鏈產生影響。馬里蘭港口管理局數據顯示，2023年該港口至少處理了超過80萬輛汽車和輕型卡車的運輸業務。

美國供應鏈管理協會負責人阿貝·埃什克納齊表示，一些汽車製造商將不得不轉移到紐約、新澤西或維吉尼亞州的東海岸其他港口，這可能造成運輸成本上升。

此外，華爾街日報指出，巴爾的摩港以運輸煤炭、糖以及拖拉機、起重機等專用設備而聞名，大橋倒塌事故可能導致東海岸的航運「數月的混亂」。

運輸部長布塔朱吉27日表示，每天進出該港口的貨物價值超過1億元，港口關閉將直接影響8000個工作崗位。美國馬里蘭州州長摩爾接受媒體採訪時表示，超過14萬人的生計將會受到間接影響。

經濟分析公司IMPLAN數據顯示，巴爾的摩港關閉一個月將給馬里蘭州帶來2800萬美元的經濟損失。

大橋何時重建

大橋最初建造歷時5年，重建需要多長時間很難預料，何時能重新開放目前還沒有時間表。

總統拜登 有意讓聯邦政府支付重建大橋的全部費用，並希望國會予以支持。據美國媒體《點名》雙周刊援引知情人士消息稱，聯邦官員表示，重建大橋可能需要20億美元，雖然這只是一個非常初步的估計。

布塔朱吉表示，拜登政府《基礎設施投資和就業法案》設立的基金中，大約有9.5億美元的緊急救援資金可供使用，但他並未確認多少資金可以用於巴爾的摩這次事故的重建工作。