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加密貨幣FTX創辦人判刑25年 班克曼佛萊德矢言上訴

記者張聲肇／綜合報導
加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛萊德被法官重判25年。（路透）
加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛萊德被法官重判25年。（路透）

數位貨幣交易平台FTX創辦人班克曼-佛萊德(Sam Bankman-Fried)詐騙數萬客戶80億元，28日被紐約聯邦法院法官卡普蘭(Lewis A. Kaplan )判刑25年，是檢方求刑50年的一半；法官同時也下令班克曼-佛萊德賠償客戶、投資人和貸款人110億元；班克曼-佛里特矢言會上訴。

法官令他賠償投資人110億

班克曼-佛萊德是加密貨幣界的聞人，2022年FTX倒閉後，頓時成為抨擊的焦點；卡普蘭宣讀判決書之前，也說班克曼-佛萊德這個名字，如今成為全世界的臭名；並稱班克曼-佛里特毫無悔意。

現年32歲的班克曼-佛萊德身穿米色短袖T恤，他在庭上向法官坦承FTX的客戶飽受折磨，並向FTX前同事道歉，但不承認自己犯罪；他表示會就有罪判決和刑期提出上訴。

FTX創辦人班克曼-佛萊德被法官重判25年徒刑，他的辯護團隊表示還會上訴。（路透...
FTX創辦人班克曼-佛萊德被法官重判25年徒刑，他的辯護團隊表示還會上訴。（路透）

詐欺、洗錢、偽證7項控罪

班克曼-佛萊德去年11月初被判七項控罪成立，包括詐欺、共謀詐欺及洗錢；他的律師團隊請求法官判處約六年監禁。

現年32歲的班克曼-佛萊德曾被視為「金融天才」，他的公司在超級盃大打廣告，明星球員布雷迪(Tom Brady)、籃球明星柯瑞(Stephen Curry )、諧星賴瑞大衛( Larry David)都曾出面力挺。

四個月前，班克曼在曼哈頓同一所法院作證時，口口聲聲說他改革加密貨幣市場，是出於利他動機，絕對不是要偷客戶的錢。卡普蘭卻說，被告在證人席上一再地說謊，一再作偽證。

法官稱關高度警戒監獄恐出問題

卡普蘭建議聯邦監獄局，把他關到舊金山附近、中度安全警戒的牢獄中就好，因為他太惡名昭彰，也太有錢，又有自閉症，社交技巧極差，把他關到高度安全警戒的監獄裡，恐怕會出問題。

主辦本案的聯邦檢察官茹斯(Nicolas Roos)向法官求刑40到50年，才能保證「被告不會再犯。」檢方調查發現，班克曼-佛萊德騙來的鉅款，除了自己奢豪度日，也賄賂中國官員。

加密貨幣平台FTX在班克曼-佛萊德遭重判之後，重整恐怕更為艱難。（路透）
加密貨幣平台FTX在班克曼-佛萊德遭重判之後，重整恐怕更為艱難。（路透）

檢察官威廉斯(Damian Williams)也發表聲明說，班克曼-佛萊德「故意且持續說謊，證明他恬不知恥地罔顧客戶期待，而且目無法紀。」

卡普蘭說，判他這個刑度反映一個事實：他未來仍可能危害社會，而且「這個風險絕對不可小覷」，讓他和社會隔離25年的用意就是，這段時間內，他無法再對社會做出「非常壞的事。」

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