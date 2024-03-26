保護關鍵基礎設施 美3大部門聯合出手起訴7中國網軍

美國司法部正式起訴七名與中國政府相關的駭客。(路透)

聯邦司法部 、財政部、及國務院 三大部門25日聯合出手，打擊中國網路犯罪，起訴七名中國駭客 與與位於湖北的「武漢曉睿智科技有限責任公司」，指控他們接受中國官方情報部門指導對美國公司和政府官員進行大規模駭客攻擊，包括對美國重要基礎設施多起惡意網路行動。

聯邦調查局局長雷伊(Christopher Wray)25日在聲明中表示：「中國持續和悍然破壞我們國家的網路安全並針對美國人和我們的創新，今天的宣布揭露了他們的行徑。」

聯邦財政部在聲明中指控，被制裁的中國公司名為武漢曉睿智科技有限公司，由中國國家安全部掌控，被制裁的兩名中國公民趙光宗(Zhao Guangzong)和倪高彬(Ni Gaobin)。財政部國負責刑事和金融情報的副部長布萊恩·納爾遜(Brian Nelson)表示，重點在制止非法網路行為者的危險行為，保護我們公民和我們的關鍵基礎設施。」這項制裁行動是與商務部、司法部、美國國務院以及英國政府共同努力的一部分。

美國國務院25日在聲明中說，國務院司法獎勵計畫(RFJ)將對提供有關該組織和被告的資訊的人給予高達1000萬美元獎勵。RFJ計畫尋求任何在外國政府指示或控制下從事某些違反「 電腦欺詐和濫用法」(CFAA)的惡意網路活動的人的資訊。

司法部紐約東區聯邦檢察官25日宣布起訴七名中國網軍駭客，指控他們約14年時間，入侵美國及其他國家的政府官員、商業公司和批評人士的電腦和網路，收集對中國有價值的政治、經濟、軍事、科學、技術及安全政策方面的訊息。

司法部已正式起訴其中七名中國籍駭客，指控他們犯有入侵電腦和電信欺詐罪，這七名被告分別是倪高彬、翁明、程鋒、彭耀文、孫小輝、熊旺和趙光宗。這些被告都在中國。

根據紐約東區聯邦檢方起訴書，約在2010年，湖北省安全局設立「武漢曉睿智科技有限責任公司」，以實施電腦及網絡入侵行動。這七名被告與數十名已確認身分的中國國家安全部(MSS)情報人員、合同駭客以及技術支持人員，均隸屬一個被稱為「高級持續威脅31」(APT31)的中國駭客小組。

起訴書指，APT31駭客小組在全球範圍實施駭客攻擊，對象主要是包括白宮、司法部、商務部、財政部和國務院在內的美國行政官員、國會參眾議員、以及美國海軍學院及其院下的中國海事研究所。小組將成千上萬的個人和公司作為目標，成功入侵了部分內部網路、電子郵件帳戶、雲存儲帳戶和電話通話紀錄，其中一些電子郵件帳戶被監控多年。

司法部表示，被告和APT31駭客小組的其他成員，向入侵目標發送了超過1萬封的惡意電子郵件。司法部指，被告和其他駭客還將在國家經濟中舉足輕重的國防、信息技術、電信、製造和貿易、金融和諮詢、法律、以及研究領域的關鍵人物和數十家公司作為目標，成功入侵了數十家公司，其中包括多家為美國軍方提供產品和服務的國防承包商、多家管理電腦網路安全的服務提供商、一家領先的5G網絡設備提供商、以及一家領先的全球無線技術提供商。「這些駭客活動導致美國企業的經濟計畫、知識產權和商業秘密遭洩露，每年的經濟損失高達數十億元。此外，中國駭客們還將世界各地批評中國的政府官員和持不同政見者作為攻擊的目標。」