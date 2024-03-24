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ISIS公開槍手血洗視角 民眾倒地繼續補槍 中彈男遭利刃反覆割胸

莫斯科恐襲／槍聲伴尖叫聲 倖存者裝死保命、衣服被燒

編譯俞仲慈／綜合23日電
遭逢恐襲的莫斯科近郊番紅花城市大廳前，一名女子23日在臨時設立的默哀地點追悼。(路透)
遭逢恐襲的莫斯科近郊番紅花城市大廳前，一名女子23日在臨時設立的默哀地點追悼。(路透)

俄羅斯首都莫斯科近郊番紅花城市大廳(Crocus City Hall)22日晚發生大規模恐怖襲擊，釀成20年來死傷最慘重的恐攻事件，據路透報導，許多無辜民眾倒臥血泊中，群眾如驚弓之鳥，有人急忙打破窗戶逃生，甚至裝死保命。

倖存者娜塔莉亞(Natalya)回憶當時表示：「槍聲來自我們背後，聲音很大，就像鞭炮爆炸。」她不顧寒冷天候、脫掉外套直奔附近地鐵站，幸運保住性命：「我經歷一段可怕的情緒，簡直就是一場噩夢。」

報導指出，恐怖分子攜帶武器大搖大擺朝向入口處走去並穿過玻璃門，開始濫殺無辜，地板上頓時橫躺著數十具遺體，隨後恐怖分子走進廳內，當時已有數百人就座，不知大難即將臨頭。

目擊者安娜史塔西雅·羅迪奧諾娃(Anastasia Rodionova)驚魂未定表示：「有些人還以為是某種特殊音效，然後我親眼看到許多人倒地，自動步槍開始掃射。然後有人對我們喊道：站起來、不准躺下，否則就會開槍射殺我們。」

遭逢恐襲的莫斯科近郊番紅花城市大廳前，一名女子23日在臨時設立的默哀地點追悼。(...
遭逢恐襲的莫斯科近郊番紅花城市大廳前，一名女子23日在臨時設立的默哀地點追悼。(歐新社)

另一名匿名目擊者向路透表示，當時眾人後方突傳巨響，驚覺是槍聲，大家拚命向電扶梯狂奔，而且一邊尖叫一邊逃跑；還有一名婦女表示，當聽到槍聲愈來愈近時，她和朋友躺在座位後面保命。

一名受傷的婦女獲救後，躺在莫斯科醫院病床向媒體表示，當時恐怖分子「站在出口處發現我們，然後有人折返就開始開槍，我躺在地上裝死，但身旁的女孩被殺了」。

根據目擊者表示，恐怖分子掃射後，又在座位和窗簾傾倒某種液體然後點火，群眾為了躲避火勢，有人連衣服都被燒掉。

由於火勢蔓延快速，當局出動數百名消防員全力滅火，歷經數小時後才控制住火勢，不過整棟建築物的屋頂倒塌，幾乎被夷為平地。

地鐵站 俄羅斯

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