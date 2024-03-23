缺席教父追悼會 威廉第一時間知道凱特罹癌？

今年2月威廉王子（左）沒有出席教父、希臘末代國王康斯坦丁的追悼會，外界都不清楚原因，現推測應該就是得知凱特罹癌。（路透）

英美媒體22日報導，英國王儲威廉王子2月27日未參加自己教父、希臘國王康斯坦丁(Constantine)的追悼會，曾引發議論、矚目，現在想來應該是得知自己妻子凱特 罹患癌症 的診斷通知；專家指出，凱特拖到今天才宣布罹癌，可能是為了保護夫妻倆的三個孩子，在復活節 假期時不讓外界的反應影響到他們。

每日郵報(Daily Mail)報導，康斯坦丁王的追悼會在英國溫莎堡舉行，他是威廉的教父，但威廉決定不出席，現在想來應該只有得知妻子罹癌這個原因，當時對外宣稱出於「個人理由」不克現身；英王查理三世也因治療癌症而缺席。

王后卡蜜拉是代表出席的王室最高成員；威廉的叔叔安德魯王子帶領出席的王室步行前往追悼會，也頗受矚目。

專家推測王室延後宣布凱特罹癌的消息，是為了保護她三名子女，可以在復活節假期中暫時離開學校的環境。（美聯社）

凱特王妃診斷出癌症的消息22日晚間才宣布；在此之前，白金漢宮一開始在2月說，她的病症並非癌症；王妃2月下旬進行化療，目前據稱在「康復過程」。

威廉據說曾去電希臘王室，為自己不克出席致歉。

威廉夫妻育有三名子女，分別是10歲的喬治王子、8歲的夏綠蒂公主及到4月將滿6歲的路易王子。

凱特22日談到自己罹患癌症當然是一大震撼，為了孩子們，威廉跟她正盡力做好一切，私下處理、管理好此事。

ABC News的英國王室新聞消息人士維多利亞‧墨菲(Victoria Murphy)表示，凱特直到22日才決定公開自己的醫療狀況，很可能是以保護子女為最高前提。三名小王子、公主都在威廉夫妻溫莎堡附近的私立小學「蘭布魯克學校」(Lambrook School)讀書。

墨菲表示，三個孩子剛由學校復活節放假，威廉夫妻才能把他們帶離學校環境，讓孩子們與父母倆處於「保護氣泡」般的環境，確保凱特公布消息後，他們不接觸外在世界，還有消息引發的外界反應、世人談論。

墨菲表示，顯然威廉與凱特花時間告訴子女們，了解凱特的診斷結果，有更好的心理準備，接受此一事實；他倆一直在考慮該怎麼對孩子們說；預先想好孩子們上學後遇到其他學生，該如何互動；跟孩子們講母親接受癌症治療，要他們別對任何人說，光這類事本就很困難。墨菲認為，凱特是等到假期、可以帶孩子們回家，不與外界接觸，才對外宣布。