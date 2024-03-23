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癌症年輕化漸普遍 英國10%患者不滿50歲

記者張聲肇／綜合報導
凱特王妃一直是繼戴安娜王妃以來，最受英國民眾歡迎的王室成員，並以優雅和健康著稱。（美聯社）
凱特王妃一直是繼戴安娜王妃以來，最受英國民眾歡迎的王室成員，並以優雅和健康著稱。（美聯社）

雖然英國僅10%癌症發生在50歲以下的人身上，但也反應了全球趨勢；專家警告說，42歲的英國王妃凱特確診罹癌，佐證這難纏的疾病在年輕人當中愈來愈普遍；但好消息是，只要及早診斷、就醫，醫療技術與藥材迭有進步，存活率愈來愈高。

威爾斯王妃勇敢地宣布，醫生從她腹部手術取出的樣本，檢驗出癌細胞。身體哪一部位罹癌，她未明講。

英國癌症研究中心資料顯示，全國每年有37.5萬人被診斷出罹癌，平均每天1000人。新診斷出的患者當中，約一成(9%)年紀在25歲和49歲之間，其中女性比男性多幾乎一倍。

每年新增的癌症患者，超過三分之一(36%)年紀在75歲(含)以上。50-74歲年齡群是主要罹癌群體，占一半以上(54%)。

所有癌症當中，乳癌、前列腺癌、肺癌和腸癌就占了幾乎一半。

伯明翰大學( University of Birmingham)腫瘤學家席瓦庫馬(Shivan Sivakumar)說，50歲以下的人罹癌愈來愈常見，「原因不明。」

該校直腸手術科顧問北格斯(Andrew Beggs)說，年輕罹癌「絕對不是不尋常」的事；他說，「我主持成年人很早就罹患癌症的診所，我們看到愈來愈多40幾歲的人得到癌症。」

渥維克大學(University of Warwick)分子腫瘤專家楊格( Lawrence Young)說，年輕患者戰勝癌症病魔的比率通常較高，「早期診斷和更好的療法產生更佳效果，存活率50年來提高了一倍。」

研究顯示，一生當中，每兩人就有一人會罹癌。英國境內出現的癌症，三分之一是可以預防的。

可是，國民保健署訂立的早期診斷及治療目標總是難以達成。該署資料顯示，新冠疫情期間延遲處理，累積的癌症案例越來越多，家庭醫師緊急轉診須在2個月內治療，卻還沒開始治療的就超過1萬名。也就是說，僅62.3%在2個月內獲得治療，離保健署訂立的85%目標還頗有一段距離。

癌症 腫瘤 凱特

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