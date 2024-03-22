AirTag被濫用蘋果挨告 要求撤案遭法官駁回

蘋果的AirTag是追蹤行李或鑰匙的利器，但也被不肖人士拿來追蹤他人，蘋果也正面臨這項集體訴訟。（路透）

有心人士利用蘋果(Apple )定位裝置AirTag追蹤、騷擾受害者，蘋果面臨集體訴訟，法官駁回蘋果要求撤案的動議，稱蘋果未採取足夠的遏阻措施。

美聯社報導，蘋果29元的AirTag自2021年發布以來一直是熱門產品，它幫助使用者定位遺失的鑰匙、錢包、行李等物品的位置，但跟蹤狂也用AirTag在未經對方同意的情況下騷擾受害人。

2022年12月，十多人控告蘋果，指AirTag「改革基於位置的跟蹤範圍、廣度和便利性」，蘋果未能解決有心人士利用AirTag跟蹤受害人的危機，應採取更多安全措施來保護受害者。

蘋果2023年提出動議試圖撤告，稱蘋果「積極、主動的試圖阻止濫用行為」且不應對第三方造成的傷害負責。

不過，舊金山 地區法官查布里亞(Vince Chhabria)15日駁回動議，裁定雖然大多數集體訴訟原告的索賠理由不充分，但據加州 法律，其中三人可因疏忽和嚴格的產品責任提告，其他索賠則在另一項命令中遭駁回。

查布里亞寫道，「蘋果最終可能是對的，加州法律未要求它採取更多措施，削弱追蹤者有效使用AirTag，但現階段還不能這麼決定」。

查布里亞詳述蘋果和原告在裁決中的論點，其中包括其餘三名受害者被前伴侶或其他人，利用附著在其汽車上的AirTag跟蹤，導致情傷或財損。

三宗案件都涉及AirTag「疑似真缺陷」，讓受害者難以發現並即時阻止跟蹤；查布里亞的裁決綱要包括通知不明確或延遲，無法遠端禁用設備而使追蹤可以持續。

原告律師吉蓮‧韋德(Gillian L. Wade)表示，「我們感恩有機會繼續這項訴訟，濫用和危險的位置跟蹤只會更普遍，因此我們必須盡一切努力為受害者主持公道，並推動問責和改變。」