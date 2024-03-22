司法部、16州及特區控蘋果手機壟斷 蘋果反擊

蘋果面臨多事之秋，在司法部對其提告後，21日股價應聲下滑。（路透）

司法部 與16州及哥倫比亞特區21日聯手在新澤西州聯邦法院提出反托辣斯(antitrust )訴訟，指控科技巨擘蘋果公司(App le)壟斷市場，阻撓軟體開發商、手機電玩業者為蘋果手機iPhone提供更好的服務選項，導致消費者負擔較高花費；蘋果公司表示，將在法庭上全力捍衛清白。

司法部和16州及哥倫比亞特區一起控告蘋果公司涉及壟斷。圖為司法部長加蘭德。（路透）

華爾街日報報導，訴狀指出，蘋果利用對iPhone的控制，防止競爭對手為蘋果用戶提供數位錢包等創新服務，而且為了保護蘋果產品而限縮競爭對手的硬體產品功能。訴狀寫道，由於蘋果故意設限，用戶想要更換到並非使用蘋果操作系統的裝置時困難重重，例如安卓(Android )系統的智慧型手機。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)在記者會上說：「蘋果公司保持了影響力，並不是因為產品較優，而是透過不合法的剝削手段。」

蘋果公司最近紛擾不斷，先是被歐盟逼迫蘋果手機開放應用程序可以側載，再是中國銷量下滑獲利減少，未來還要面對許多訴訟。圖為蘋果執行長庫克。（美聯社）

路透報導，蘋果公司發言人21日則發表聲明回應表示，訴訟威脅了蘋果的價值與信念，蘋果就是憑藉著價值與信念，產品才能在競爭激烈的市場上脫穎而出。聲明中說，訴訟如果得逞，蘋果製造符合民眾期望科技產品的能力將受影響，包括硬體、軟體以及服務。

華爾街日報報導指出，主管反托辣斯的美國官員一直緊盯四家科技大廠，蘋果挨告則是最新實例。亞馬遜(Amazon)、谷歌(Google)以及eta Platforms都已經遭到美國官員提出反壟斷訴訟。

由於蘋果規定所有應用程式(Apps)都必須透過旗下的網路商店App Store販售，結果遭到電玩遊戲大廠Epic Games出反托辣斯訴訟。 所有應用程式的交易，蘋果均抽成30%。

主管反托辣斯事務的司法部助理部長坎爾(Jonathan Kanter)表示，這起訴訟與先前官司不一樣，因為提告重點聚焦於產品及服務。

華爾街日報分析，司法部的提告並未強調App Store與蘋果付款技術的關聯，而是指控蘋果利用各種手段把用戶鎖住，不讓iPhone手機用戶接觸軟體，例如以雲端 服務為主的手機電玩，避免用戶轉向改用較便宜手機，包括谷歌的安卓(Android)作業系統手機。

司法部在訴狀中指控蘋果將雲端電玩視為「威脅」，因為雲端遊戲不需要昂貴的蘋果裝置也能玩；蘋果還拒絕將標準簡訊系統與其 iMessage應用程式整合，非蘋果手機傳送的簡訊無法具有iMessage的所有功能，而且簡訊往來並未加密，以免用戶改買較便宜的手機。