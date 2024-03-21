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電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

編譯黃祖綺／綜合20日電
來自中國比亞迪的「仰望」U8型混動車，2月在日內瓦國際車展上大放異采。(美聯社)
來自中國比亞迪的「仰望」U8型混動車，2月在日內瓦國際車展上大放異采。(美聯社)

華爾街日報報導，汽車製造商近年來一直致力於改變並提升油電混合車的形象，以更運動風的設計和更強勁的性能呈現，改變以往對省油車的笨重刻板印象；在消費者開始對購買電動車的態度出現猶疑後，油電混合車已成為熱門車款。

除此之外，18日的報導指出，對消費者來說，擁有混合動力車的經濟利益比電動車更容易理解；電動車消費者需要考慮更多因素，例如家用充電器的費用、轉售價值的不確定性，以及維修成本。

油電混合車是將汽油引擎與電池發電結合，以提高燃油效率，20多年前豐田(Toyota)的Prius使用這項技術，在美國汽車市場占一席之地，近年則是被全電動車所取代，許多汽車製造商都推出可以和特斯拉競爭的全電動車。

現在各大汽車品牌開始專注在油電混合車，以滿足更嚴格的排氣規定。以油電混合車領導品牌豐田汽車為例，展廳中幾乎為每款汽油車型都有提供油電混合車版本供選擇，某些車款像是Sienna小型客貨車，油電混合車是唯一的選擇。

美5年增40％ 市面有70款

Cox Automotive估計，美國的油電混合車在五年內增長了40％，2024年市面上大約有70款，包括大型SUV、皮卡、吉普車，甚至是跑車都有。

福特汽車油電混合車業務負責人弗里克(Andrew Frick)表示，與其他汽油車替代品相比，油電混合車幾乎沒有什麼缺陷，例如福特F-150皮卡的油電混合版本已經比汽油版本更強勁。

今年1、2月，美國的油電混合車銷量增長了50％，超過了電動汽車銷量的13％；根據Edmunds的調查，油電混合車平均在25天內就銷售一空，是電動汽車的三倍，一般汽車的兩倍。

日本的本田CR-V油電混動車重新受到重視。(美聯社)
日本的本田CR-V油電混動車重新受到重視。(美聯社)

汽車業者表示，某些對電動汽車感興趣的駕駛，會考慮購買油電混合車，而非純電動汽車，即使在油價相對平穩的時期，需求依舊持續增加，而油電混合車的宣傳其實少很多。

加州埃爾蒙特的龍格豐田(Longo Toyota)總裁埃羅(Doug Eroh)表示，客戶經常詢問有關電動汽車的資訊，但最後會因為於對行駛里程和充電器等因素而感到擔憂。

推動油電混合車銷量增長的另一個因素，是近年來沃爾沃汽車、寶馬、現代汽車、起亞和斯泰蘭蒂斯旗下的吉普，都相繼推出了幾款插電式油電混合車型，僅依靠電動動力可行駛20到40英里，之後啟動汽油引擎。

多年來，許多汽車公司高層輕忽了自家的油電混合車型，甚至有些直接放棄了這項技術，轉而大力投資於全電動車型，現在這些品牌已經開始努力追趕。像是通用汽車曾經一度放棄混合動力車，轉而積極推廣電動車，但現在已經改變計畫，將推出一系列插電式油電混合車，日產汽車也表示正在研究將正在其他市場銷售的油電混合車引入美國市場。

電動車 豐田 Toyota

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