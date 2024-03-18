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川普付不出4.5億擔保金 資產恐遭扣押

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川普財務難關 前律師分析2解方：1個幾乎不可行、1個危及國安

編譯陳韻涵／綜合18日電
川普遇到財務難關，或許需要變賣或抵押財產，圖為川普在佛州擁有的海湖莊園。(美聯社)
川普遇到財務難關，或許需要變賣或抵押財產，圖為川普在佛州擁有的海湖莊園。(美聯社)

前總統川普的財務難關要怎麼過，變賣或抵押房地產，或向外國借錢？川普前私人律師柯恩(Michael Cohen)分析，出售房地產會衍生稅務問題，幾乎不可行，而向外國企業或政府借錢則可能危及美國國安和民主。

隨著訴訟費用增加，以及總統競選活動緊鑼密鼓進行，川普的律師團正向上訴法院的法官申請暫緩執行，這將阻止紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)在上訴過程中查封川普的資產。

川普團隊表示，4億5000萬元的上訴保證金規模「極少見，甚至前所未見」。

詹樂霞可能延長上訴保金的繳款期限，但如果川普的律師團策略失敗，且未於25日前繳款，詹樂霞便可開始查封川普的資產。

今年2月，一位法官裁定川普集團(Trump Organization)多年來持續進行商業欺詐後，詹樂霞表示，「我們已準備好，確保判決付錢給紐約人」。

詹樂霞說：「我每天都在看華爾街40號(的川普大樓)。」川普大樓距離詹樂霞位於金融區的辦公室不到兩個街區。

川普前私人律師柯恩接受MSNBC訪問時表示，川普面臨約4億5000萬元的上訴保金，如果要出售房地產會衍生聯邦、州和城市稅的問題，且因為房地產地處紐約，稅率可能上看40%，稅務之後還有房貸等問題；換言之，出售房地產是不可行的選項。

柯恩表示，「川普競選團隊的資金可能不如他宣稱的那麼多，如果向美國企業融資則沒問題，但假設要向外國貸款來支付訴訟費用，而若對象是沙烏地阿拉伯、卡達，甚至來自俄羅斯的後門管道，這對一位潛在的總統大選參選人而言，可能危及國家安全。」

柯恩表示，「若資金來自可能危及美國國安的外國企業或政府，無疑會讓美國國安及民主陷入險境，也會讓川普成為美國史上最危險的人物，不開玩笑。」

川普在財務上出現困難，他在曼哈頓華爾街的房產有可能不保。(歐新社)
川普在財務上出現困難，他在曼哈頓華爾街的房產有可能不保。(歐新社)
川普在財務上出現困難，他在曼哈頓華爾街的房產有可能不保。(美聯社)
川普在財務上出現困難，他在曼哈頓華爾街的房產有可能不保。(美聯社)

川普 房地產 華爾街

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