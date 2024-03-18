甘迺迪家族訪白宮慶祝聖派翠克節 想搶拜登位置的他缺席

甘迺迪家族17日應邀到白宮過聖派翠克節，與拜登(前排中)合照，但以獨立身分參選總統的小羅伯甘迺迪缺席。(取自Kerry Kennedy的X社媒平台)

甘迺迪家族30多人17日應邀到白宮 過聖派翠克節，表示他們支持拜登 連任，參選總統、想搶拜登位置的小羅伯甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)缺席。

拜登在社媒發布與甘家人合照的照片，圖說「驕傲的愛爾蘭家族，從一家到一家，歡迎你們都回到白宮來。」

照片顯示，好幾十名穿著綠色節慶服裝的訪客「回到」約翰甘迺迪當美國第35任總統的地方；國會山莊報說，其中超過30人是甘家人。

小甘的妹妹凱瑞‧甘迺迪(Kerry Kennedy)擺明反對哥哥和拜登競逐白宮大位；她在網路上表示：「光是希望世界變得更好，不夠，必須有辦法把世界變得更好。拜登總統，您把世界變得更好了。聖派翠克節快樂！」

在政治光譜中，甘家等同是民主黨 的同義詞，因此，拿不到民主黨提名權的小甘，只能以獨立候選人的身分參選。他15日對民主黨認為他出來「攪局」的人表示，認為他只會幫川普奪走幾張民主黨選票的人太小看他了。

不過，他連自己家人的票都拿不到的話，可能不能怪一般民主黨人說他只能攪局。甘迺迪總統的外孫史洛斯柏格( Jack Schlossberg)去年7月說，「我仔細聽他講過。我認識他。我就搞不清楚，為什麼會有人認為他該當總統。」他認為表舅出來競選「很讓人難為情」。

小甘的弟妹們也都反對他出來競選，還說以第三黨身分競選「對我們國家很危險。」羅瑞、凱瑞、凱瑟琳和約瑟夫‧甘迺迪去年10月聯名在推特上表示：「小羅伯或許有我們父親同樣的姓氏，可是兩人的價值觀、願景和判斷力判然兩別。他今天宣布競選，我們深感傷心。我們一致譴責，也認為這對我們的國家很危險。」

小甘不以為意，說「這個國家，大家都各有政治見解。」