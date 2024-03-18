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川普放言：對進口車徵100%稅「我若敗選 全國將血流成河」

編譯陳韻涵／綜合17日電
川普(前)16日在俄亥俄州造勢活動中，提高反移民聲量，稱無證移民罪犯「不是人」。(美聯社)
川普(前)16日在俄亥俄州造勢活動中，提高反移民聲量，稱無證移民罪犯「不是人」。(美聯社)

前總統川普16日在俄亥俄州為黨內同僚站台時把客場當主場，宣稱若當選總統「將對每輛進口車課徵100%關稅」，直指「無證移民罪犯不是人」，接著嗆聲「我若敗選，全國將血流成河」；拜登總統陣營譴責川普加劇「政治暴力恐嚇」，稱他想再搞一次2021年1月6日的國會暴亂，但選民不會讓他得逞。

拜營：他想再搞一次國會暴亂

川普16日在俄州德頓(Dayton)機場為同黨國會參議員候選人莫雷諾(Bernie Moreno)造勢，他形容莫雷諾是「美國第一冠軍」、「花一輩子打造俄州社區的政治圈外人」。

原本經商的莫雷諾19日將在共和黨初選中，與俄州州務卿拉羅斯(Frank LaRose)和州參議員杜蘭(Matt Dolan)角逐黨內提名，代表共和黨挑戰該州民主黨參議員布朗(Sherrod Brown)的職位。

拉羅斯與莫雷諾獲得共和黨內親川普陣營的支持，而杜蘭則獲得多數黨內既成派人士力挺，包括俄州州長狄懷恩(Mike DeWine)和聯邦參議員波特曼(Rob Portman)。

川普利用幫莫雷諾站台的機會，為自己競選總統造勢，警告「如果我沒選上，國家將會陷入腥風血雨，這還只是最輕微的後果，將會血洗(bloodbath)國家」。

川普表示：「我們會對每一輛進口車徵收100%關稅，若我當選，你們將不能賣這些車。」

川普競選團隊發言人史帝芬‧張(Steven Cheung)表示，川普指的是中國公司在墨西哥生產的進口車，「若你們有認真聽，他是指汽車業和關稅」，且「拜登的政策將對汽車業及其員工造成經濟大屠殺(economic bloodbath)」。

拜登競選團隊發言人辛格(James Singer)譴責川普加劇「政治暴力恐嚇」，「他想再搞一次1月6日國會暴亂，但選民會讓他於11月再次敗選，持續抵制他的極端主義、暴力影響和復仇渴望」。

川普嗆聲：無證移民罪犯「不是人」

川普另加強他譴責無證移民的力道，形容部分無證移民罪犯「不是人」(not people)。

川普說：「我不知道你們會不會稱之為人，在我看來，部分情況下，他們(無證移民)不是人，但我不能這麼說，因為激進左派會說，如此描述是件危險的事。」

身為哥倫比亞移民的莫雷諾16日表示，來美的無證移民必須學英語。

莫雷諾說：「我們毋須用五種語言投票，我們學習一種語言；這代表你被同化，成為美國的一分子，但美國並不會成為你的一部分。」

無證移民已成大選核心議題，川普及拜登2月同一天造訪德州，就美墨邊境移民議題隔空交火，凸顯兩黨陣營對無證移民激增的關注程度。

川普批評無證移民激增是「拜登入侵」(a Joe Biden invasion)，拜登則抨擊川普阻撓200億元的兩黨合作法案，該法案旨在擴大逮捕執法人員的職權，並招聘更多邊境巡邏隊探員。

川普 移民 拜登

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