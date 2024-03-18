紐時：假訊息、網路戰 川陣營殺出一條路

川普在大型造勢活動中，通常使用煽動性語言，帶動群眾情緒。(美聯社)

紐約時報17日報導，自2021年國會暴亂案發生以來，前總統川普 陣營動用社媒平台散播假消息，說川普沒敗，試圖煽動支持者推翻選舉結果，雖遇反制，但大多數美國人很少注意到，當年保護言論自由與澄清真相之戰，已出力開闢道路，供川普試著奪回總統寶座之用。

國會暴亂案發生之後，華府輿論界輿情洶湧，想制止謊言進襲，社媒公司停用川普、許多他盟友的帳戶，不讓他們再散播假消息。拜登 政府、民主黨，甚至一些共和黨人試著做更多，要求社媒公司負起責任。學術界絞盡腦汁，想加強行動，監督不實貼文。

川普與他的盟友發動反擊，協調動作，想擋下他們認定為審查保守派言論的「危險」行動。紐時認為，毫無疑問，川普一方占了上風。

川普陣營在法庭興訟、在國會耍動作、在網路煽動；反不實內容的心血，用意在不讓選舉受社媒假消息所害，但是被他們剖腹剜心；川普一派動用有關言論自由、政府該如何監視內容的辯論，但反對者認為他們其實在扭曲辯論。

一些原本兩黨都支持的專案，其中有一個還是川普執政時起頭的，都被打成「深層政府」陰謀，以便操弄選舉，拜登政府面臨法律及政治挫敗，只要會被解讀為扼殺政治言論的舉動，大致都告放棄。

川普與同夥的動作，已幫他殺出一條路，試著奪回總統寶座；有關選舉的假消息再度以餵食新聞的方式，大行其道；川普拿2020年選舉的謊話，想為自己的東山再起加油添薪。

川普2024年選戰開打便咆哮，搞言論審查的機構必須立即解散、被摧毀。

有人費盡苦心想澄清真相，川普的助手及盟友就動手反擊；帶頭的是白宮政策顧問米勒(Stephen Miller)、密蘇里與路易斯安納兩州的檢察長，還有聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)之流，他們去年起就帶領眾院的小組委員會，想偵辦自稱為「政府武器化」的行動。

這些動作獲得保守派金主的奧援；那些金主本就支持一些對2020年選舉撒謊的團體。他們與一批黑白通吃的名人合作，億萬富豪馬斯克 也在其中；馬斯克斥巨資買下推特(Twitter)平台，矢言讓平台成為言論自由的燈塔。名人裡還有前川普政府官員班茲(Mike Benz)，他在社媒上撰寫內容，夾帶「白人流離失所」之類的思想；最近班茲還原創不實說法，指流行樂天后泰勒斯(Taylor Swift)是國防部「心理戰」的資產。

三年前，川普貼文謊稱投票機器有舞弊、票箱被動手腳，在網路上瘋狂；目前他與盟友驚人地扭轉他們的網路命運。社媒平台目前對蓄意散播選舉謊言的貼文，查核的機制已告減少。

專研假消息的華盛頓大學教授史塔柏德(Kate Starbird)指出，因散播假消息而獲利的人，已辦到讓想點破他們撒謊的人，都噤口不語。