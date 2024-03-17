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眾院監委會要查中國滲透 柯默：北京正按照這本書的手段攻擊美國

編譯潘勛／綜合16日電
共和黨籍的國會眾院監督問責委員會席柯默表示正在調查中共是否滲透美國重要聯邦部會局處。(美聯社)
共和黨籍的國會眾院監督問責委員會席柯默表示正在調查中共是否滲透美國重要聯邦部會局處。(美聯社)

共和黨籍的國會眾院監督問責委員會(Oversight and Accountability Committee)主席柯默(James Comer，肯塔基州)表示，正發動大規模調查，想了解中國對整個美國體制發動的「政治戰」，初步調查中國共產黨人及支持者是否滲透九個聯邦部會局處，影響其政策及運作。

華盛頓時報(Washington Times)報導，這項調查由共和黨主導，柯默表示，中國共產黨沒發一顆子彈，藉著鎖定、影響及滲透每個經濟部門及社區，向美國開戰。所以委員會有責任，確保聯邦政府有採取每種必要行動，來保護國人不受中共政治戰所害。

柯默表示，中國政府統合的影響力及滲透戰，危及美國戰備、美方科技及知識財產、金融市場、農業及教育機構；中共政權鎖定這一切，美國人的生命及安全都受到影響。

這次調查為全美首見，過去幾年，澳洲及英國政府做過全政府調查，想找出中國的影響力運作。兩國的調查找出幾位政府官員直接與中國政府及軍方有關。

監督問責委員會將調查司法部、農業部、環保署、緝毒署及美國國際媒體署(U.S. Agency for Global Media)裡，中國布置的影響力。國際媒體署已遭國會內部批評人士指責為外國影響力作戰的特別靶子。

此外要接受調查的還有財政部、航空太空總署、聯邦能源監管委員會(Federal Energy Regulatory Commission)及國家科學基金會。

一位委員會助理表示，中國控有的TikTok(抖音海外版)只是北京龐大影響力作戰之冰山一角。

眾院本周通過兩黨有共識的法案，要求查禁TikTok，不然就要強迫TikTok的中國母公司把在美業務分割出來；法案已送參院審理。

柯默致函給司法部長加蘭德(Merrick Garland)，表示中華人民共和國正按照兩名上校寫的書「超限戰」(Unrestricted Warfare)，提倡動用一切可上手的手段，來擊敗中國的「主要敵人」美國。

眾院監督問責委員會柯默指中方正按表操課，依「超限戰」書中內容提倡動用一切可上手的...
眾院監督問責委員會柯默指中方正按表操課，依「超限戰」書中內容提倡動用一切可上手的手段，來擊敗中國的「主要敵人」美國。(亞馬遜網站)

柯默表示，全體美國人都是中華人民共和國的靶子，聯邦部會局處有兩個責任，一是向全體國民告知他們可能遭逢的危險，二是提供適當誘因，讓人民主動保護自己、社區、學校、宗教會所、生意場合、財務、食物等不受到威脅。

柯默表示，司法部必須採取行動，對抗中國的政治戰及滲透。中共的心理戰讓司法部變得很脆弱，對於執行國家安全法條，被指責為辦事不力，還乖戾曲解。

司法部 中共 TikTok

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