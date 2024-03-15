CNN：美TikTok禁令是抄中國做法 美多個社媒早被封鎖

大多數美國社群媒體平台，包括谷歌(Google)、YouTube、X、Instagram，以及臉書(Facebook)等，都遭到北京封鎖。（美聯社）

國會眾院 通過法案相當於禁止TikTok 在美國營運，有線電視新聞網(CNN)評論認為，這其實是美國依隨中國的做法而已。

中國外交部發言人汪文斌指相關法案，讓美國站在了公平競爭原則和國際經貿規則的對立面；然而CNN指出，中國長期以來都禁止美國的應用程式，大多數美國社群媒體平台，包括谷歌 (Google)、YouTube、X、Instagram，以及臉書(Facebook)等，因為拒絕中國政府有關資料收集以及共享內容類型的規定，結果都遭到北京封鎖。

其中谷歌在中國運作四年後，於2010年退出，理由是不再願意Google.cn繼續遭到審查 。

但汪文斌在回應中國禁用YouTube、Facebook和Instagram，與美國擬禁用TikTok有何區別時表示，中方歡迎外國各類平台在遵守中國法律法規基礎上進入中國市場，這與美方對TikTok的處理完全不同，可以清楚地看到什麼是霸凌行徑，什麽是強盜邏輯。

曾經長駐上海及香港的開源資本(Kaiyuan Capital)董事總經理陸修泉(Brock Silvers)表示，TikTok法案有可能成為法律，而中國的不滿，即使不是虛偽也是極具諷刺意味。

TikTok的成功在於其演算法，早於2020年，北京在更新出口管理規則時，已將TikTok使用的演算法技術也包括受管理之列。

紐約大學法學院兼任教授馬文彥(Winston Ma)認為，正因為TikTok 的演算法才使它陷入法律拉鋸戰，正如中國古語所謂「象以齒焚身」。

除了TikTok，在美國廣受歡迎的中國應用程式還包括 Temu 、Shein，還有同樣屬於字節跳動旗下的短影片編輯應用程式「剪映」(Capcut) 等。

華盛頓捍衛民主基金會(Foundation for Defense of Democracies)高級中國研究員辛格爾頓(Craig Singleton)說，眾院這個法案其實標誌著美中正持續爭奪新興輿論空間控制權，也加深了兩國之間的地緣政治競爭。