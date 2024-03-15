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紐時：台灣打造無星鏈支持的衛星網路

編譯盧炯燊／綜合14日電
台灣計畫在2026年前將第一顆通訊衛星送入軌道，目標是開發成完全由自己製造及控制的衛星網路。台灣於2017年發射的福爾摩沙衛星五號，是台灣首顆自行研發產製的衛星。圖為福五太空飛行模擬。(圖／台灣太空中心提供)
台灣計畫在2026年前將第一顆通訊衛星送入軌道，目標是開發成完全由自己製造及控制的衛星網路。台灣於2017年發射的福爾摩沙衛星五號，是台灣首顆自行研發產製的衛星。圖為福五太空飛行模擬。(圖／台灣太空中心提供)

紐約時報14日報導，台灣去年兩條海底電纜斷裂後，馬祖立時斷網幾個月，自2017年以來，連接台灣的海底光纖電纜已斷了30多次，大部分是由船隻拖曳的錨造成的，這一情況反映了台灣的通訊基礎設施的脆弱性。

戰爭期間保持通訊非常關鍵，俄烏戰爭中，馬斯克(Elon Musk)經營的火箭公司SpaceX旗下的星鏈公司(Starlink)向烏克蘭提供了寶貴的通訊服務。

烏克蘭戰爭加劇了台灣的脆弱感，在面對中國大陸愈來愈強大的壓力下，當然明白保持通訊的重要性。星鏈公司已給日本、菲律賓提供服務，南韓也即將開通，可是對台灣的服務仍「待推出」。

台北自2018年起便探索取得衛星網路技術的方式，包括與SpaceX協商。但北京早已表態不能讓星鏈在中國領土範圍內提供服務，這裡的領土就包括台灣。

在沒有馬斯克的協助下，台灣計畫在2026年前將第一顆通訊衛星送入軌道，兩年內發射第二顆衛星，同時開發四顆測試衛星，目標是開發成完全由自己製造及控制的衛星網路。

與此同時，台灣政府也與多家衛星網路營運公司達成協議，計畫部署700個能夠接收衛星訊號的終端。去年8月與盧森堡SES公司成為合作夥伴；11月，中華電信宣布與英國低軌衛星通訊業者OneWebEutelsat OneWeb建立合作夥伴關係。這些合作夥伴可以提供層層備份。

國防安全研究院網路安全與決策推演研究所研究員曾怡碩指出，必須投資在多個系統，更不能完全依賴星鏈，因為若馬斯克在中國壓力下而中斷服務，那台灣怎麼辦？

台灣目前有40多家公司為衛星供應鏈生產零件，自家製造的衛星網路不僅有利通訊系統，還可在未來幾年成為關鍵技術的生產地。

研究衛星有效載荷的初創公司「創未來科技」(Tron Future)創辦人兼董事長王毓駒說，台灣半導體和電子產品製造方面實力雄厚，儘管太空是新行業，但可以利用這方面的優勢。

台灣雖然自力更生，但挑戰是發射衛星的火箭的成本太高，台灣首家開發商用運載小火箭的晉陞太空科技公司(TiSpace)，董事長陳彥升就表示，台灣迄今每個進入太空的衛星都是在美國發射的。

台灣政府也與多家衛星網路營運公司達成協議，計畫部署700個能夠接收衛星訊號的終端...
台灣政府也與多家衛星網路營運公司達成協議，計畫部署700個能夠接收衛星訊號的終端。圖為位於陽明山平等里的中華電信衛星通信中心。(記者洪哲政／攝影)

太空 馬斯克 烏克蘭

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