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SpaceX星艦號第3度試飛成功 最後墜入墨西哥灣

記者張聲肇／綜合報導
SpaceX的星艦號(Starship)太空船14日第三度試射，並且順利從推進火箭分離後飛行約一小時，但在重返大氣層時，與地面管制失去聯絡。(歐新社)
SpaceX的星艦號(Starship)太空船14日第三度試射，並且順利從推進火箭分離後飛行約一小時，但在重返大氣層時，與地面管制失去聯絡。(歐新社)

太空探索公司(SpaceX)的星艦號(Starship)太空船14日第三度試射，並且順利從推進火箭分離後飛行約一小時，但在重返大氣層時，與地面管制失去聯絡。儘管如此，這一次試飛仍較前兩次有更大進展，顯示載人登月的近程目標，甚至公司創辦人馬斯克用它載人登陸火星的遠大計畫，很可能達成。

馬斯克在X社媒平台上，特別標註了這次試飛的關鍵時刻，例如太空船飛行達到地球軌道運行速度那一刻，以及從太空重返大氣層的時候，得承受極度高溫。試飛結束後，他說，星艦號將是幫助人類「在諸多星球走動」的功臣。

太空探索的400呎長火箭於東部時間上午9時25分從德州發射台升空，不久星艦號太空船就順利脫離火箭，大約升空10分鐘後就開始自動滑翔。根據SpaceX發布的影片，星艦號在離地面145哩的太空中，時速一度超過1.6萬哩。

但由於一個推進火箭引擎故障，未能按計畫點燃，太空船最後墜入墨西哥灣，而非原訂的印度洋；該公司直播影片顯示，星艦號曾一度失聯。SpaceX說，工程人員也不指望它重返大氣層時能通過高溫的考驗。

星艦號是太空探索公司的業務重心，除了運用火箭部署星鏈衛星，運載民間太空旅遊乘客，還打算運載建造太空站所需的一切以及登月探險車。

太空總署(NASA)已和太空探索公司簽約，委託星艦號太空船將太空人送上月球。NASA署長納爾遜也在X平台發文恭賀星艦號試飛成功，說兩大組織攜手合作，NASA的阿提米斯探月計畫大獲進展，先幫助美國太空人再度返回月球，有朝一日還能登陸火星。

星艦號去年4月和11月頭兩度試飛都因火箭爆炸而宣告失敗，不過太空探索說，兩次失敗經驗留下許多寶貴資料，讓工程及技術人員藉以改進火箭的設計、製造與操控。

這次試飛的目標有好幾個，包括轉移推進燃料，結果達成了轉移1000萬磅推進燃料的目標。

火箭分成兩段─超重推進器和星艦號太空船，發射時，兩段連結在一起，升空不久後再分離，由星艦號獨自飛行。

太空探索目前最大的挑戰就是讓兩段都可重複使用；讓星艦號在地球軌道高度飛行時能接收新的推進燃料，則是另一挑戰。

圖為SpaceX的星艦號(Starship)太空船14日在德州第三度試射時，民眾...
圖為SpaceX的星艦號(Starship)太空船14日在德州第三度試射時，民眾在遠處觀看。(歐新社)

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