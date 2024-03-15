舒默痛批內唐亞胡 呼籲以色列改選新政府

舒默公開呼籲以色列改選重組內閣，被視為拜登政府不再挺內唐亞胡的風向球。圖為拜登總統（左）去年10月訪問以色列與總理內唐亞胡（右）會面。（路透）

以色列 總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)無視國際壓力，堅持推進加薩南部拉法(Rafah)的軍事行動，當地平民死亡人數持續上升、阻擋援助進入、拒絕，使美國政府感到越來越沮喪；參院 多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)14日公開指責內唐亞胡「迷失了方向」，呼籲以色列舉行大選，選出新政府。

公開指責內唐亞胡「迷失方向」

舒默稱美國並不是想要決定誰該領導以色列，而是在這個關鍵時刻、許多以色列民眾對政府失去信心的時候，「舉行新大選是能健康並公開決策該國未來的唯一途徑」。

舒默言論遭以國及共和黨 反擊

華爾街日報報導，舒默是美國政府中級別最高的猶太裔民選官員，也是較少批評內唐亞胡政府的參院民主黨人，不像其他一些同事呼籲限制軍援來逼迫以色列改變戰爭戰略；舒默此番重話表明美國施加的壓力越來越大；而舒默談話後立即遭以色列與共和黨國會議員的反擊。

舒默在參院發言時指責內唐亞胡「將他的政治生涯置於以色列最佳利益之上」，而以色列若要淪落成「一個受世界各國反對的賤民」，是無法指望獲得成功的。

舒默不相信內唐亞胡是領導以色列進入戰後時期的合適人選，「沒有人指望內唐亞胡會採取必要措施來打破暴力循環、維護以色列的信譽並努力實現『兩國方案』(two-state solution)。」並說兩國方案目前面臨四大障礙：激進組織哈瑪斯、巴勒斯坦自治政府總統阿巴斯(Mahmoud Abbas)、內唐亞胡及以色列激進右翼。

但舒默言論引起以色列和國會共和黨人的批評；內唐亞胡領導的聯合黨(Likud Party)便於聲明中表示以色列不是一個「香蕉共和國」（指被外國勢力支配的傀儡國家）、是獨立且自豪的民主國家，舒默應尊重其政治體制。

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell，肯塔基州)亦抨擊舒默，稱「外國干涉我國民主時你感到憤怒，現在要求推翻一位民選領導人既荒唐且虛偽」；共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)則說美國領導層想要分裂以色列政治，是完全錯誤的。

白宮拒評論 柯比：完全尊重舒默