TikTok禁令若成真 應用商店續更新將面臨民事處罰

TikTok 廣受年輕人歡迎，在美國有1.7億個用戶。照片是一名使用者正在紐約的時報廣場前拍攝影片，準備上傳TikTok 。（路透） A woman makes a video with a mobile phone to post on TikTok as she stands in Times Square in New York City, New York, U.S., March 13, 2024. REUTERS/Mike Segar【作者：路透通訊社，日期：2024-03-13，數位典藏序號：20240314015125900】

眾院13日表決通過的TikTok （抖音 ）法案，目的是迫使TikTok中國母公司「字節跳動」（ByteDance）出售TikTok，否則將對TikTok在美國的營運實施禁令；一旦該案最終在參眾院過關並被拜登 總統簽署為法律，屆時，蘋果和谷歌等公司營運的應用程序商店若發布或更新TikTok，就會面臨民事處罰。

紐約時報指出，此案能否在參院過關還很難說，儘管TikTok應用程式已安裝在美國數以千百萬計手機上，但限制更新可能會降低用戶存取抖音的能力。

法案實質規定，TikTok須在六個月內出售給美國政府滿意的買家。出售結果須保證「字節跳動」不再對TikTok或其向用戶推薦內容的演算法擁有任何控制權。

若「字節跳動」無法或拒絕出售TikTok，任何應用程式商店和網站寄存公司在美國發布或更新TikTok就是非法行為；司法部可能會懲罰任何與TikTok合作或提供下載TikTok的公司。

不過，要為TikTok找到買家並不容易，美國TikTok用戶多達1億7000萬，價格高昂，少有公司或個人買得起；「字節跳動」會否出售抖音全球業務或僅限美國業務，也很難說。

可能買得起TikTok的公司是微軟、谷歌和擁有臉書及Instagram的Meta等科技巨頭，但拜登政府已多次試圖使用反壟斷法阻止這些公司變得更強大。

除了出售之外，「字節跳動」可以尋求其他選擇，如透過首次公開發行分拆抖音。

由於共和黨和民主黨都擔心中國影響力，兩黨同聲支持TikTok禁令。但令人驚訝的是，2020年曾公開支持禁TikTok的前總統川普最近幾天反對該案。

市場分析公司TD Cowen政策分析師加蘭特（Paul Gallant） 表示，「該法案要成為法律，川普的反對是個有意義的新阻力。」