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密件案不起訴 華郵：特檢證詞削弱共和黨對拜登關鍵指控

記者顏伶如／綜合報導
共和黨佛州眾議員蓋茨12日在聽證上，質疑前特檢官許景對拜登與川普，採取雙標。(美聯社)
共和黨佛州眾議員蓋茨12日在聽證上，質疑前特檢官許景對拜登與川普，採取雙標。(美聯社)

拜登總統將副總統任內機密文件帶到辦公室與住家遭聯邦刑事調查，雖然特別檢察官許景(Robert K. Hur)決定不予起訴，但調查報告描述拜登記憶欠佳等細節，卻讓拜登頗為尷尬；華盛頓郵報報導，許景12日在眾院司法委員會聽證會作證，證詞削弱了共和黨對拜登的幾個關鍵指控。

眾院司法委員會共和黨籍主席喬登(Jim Jordan)開場時表示，許景在報告裡寫道，拜登故意保留有著機密文件註記的阿富汗檔案，以及筆記簿裡的手寫筆記。然而，喬登說詞有斷章取義之嫌，因為許景報告只寫道，調查結果「發現證據」(uncovered evidence)，但並不是結論。

共和黨懷俄明州聯邦眾議員海吉曼(Harriet Hageman)發言也延續喬登基調，許景則對海吉曼與喬登發言時省略的「證據」一詞提出澄清，還進一步強調說，對於調查人員來說，只有證據是不夠的。

許景說：「最後，我們做出結論認為證據並不充分。」許景還未把話說完，就被海吉曼打斷。

海吉曼與喬登都說，調查報告基本上透露，若非拜登年邁且記憶衰退，其實許景原本是打算提出刑事起訴的。

許景再次澄清指出，如此定論並不正確，陪審團將如何看待拜登，在調查行動中只是考量因素之一。

共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)發言時說，許景在調查報告裡指稱「構成聯邦刑事犯罪的起訴條件已經符合」，然後卻以拜登年歲已高做為不予起訴的藉口，因為拜登已經配合調查，加上拜登心智狀況變差，就算起訴也無法定罪。

許景則回應說：「對於你的發言，至少有一點我並不同意，那就是我並沒有查到「所有起訴條件都已符合」。

許景對蓋茨指出，決定不起訴拜登是因為無法證明拜登有特定意圖(requisite intent)。

至於代筆作家(ghostwriter)茲沃尼澤(Mark Zwonitzer)得知特別檢察官啟動調查後刪除訪問拜登的錄音檔，內容為拜登提到保存機密檔案，許景則說，茲沃尼澤交出錄音檔逐字稿，未對調查人員隱瞞。

拜登 共和黨 眾院

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