匈牙利總理：川普若再上台 美中或達成重大貿易協議

匈牙利總理歐爾班認為，若川普當選，中美可能簽署重大貿易協議。（新華社）

俄羅斯衛星通訊社網11日引述匈牙利總理歐爾班（Orbán Viktor）表示，如果美國前總統川普 在此次美國大選中獲勝，中美之間有可能簽署重大貿易協議 。

歐爾班在接受M1電視台採訪時說：「在輸掉選舉之前，川普曾表示，中美已非常接近達成一項重大的全面貿易協議。我認為，當然，在漫長而艱苦的談判之後，現在也有可能達成協議。」

據歐爾班表示，匈牙利會受益於德國 、中國大陸、南韓和美國資本在匈的存在和互動，因為這會促進匈牙利的繁榮。

歐爾班還表示，在由美國保守派研究所傳統基金會組織的小組討論會上，有人提出了匈牙利作為東西方橋樑的作用問題。

歐爾班此前曾表示，亞洲發展速度更快讓歐洲感到挫敗，同時最近支持與亞洲合作而不是中斷聯繫的歐洲國家數量正在增長。

匈牙利外長西雅爾多（Peter Szijjarto）多次表示，布達佩斯不支持新冷戰和東西方之間「鐵幕」的想法，認為為了避免經濟崩潰，歐洲應在當前地緣政治形勢下發展與亞洲的合作。他說，世界重大經濟變化的驅動力是東方國家，必須承認西方和中國經濟的緊密關聯。