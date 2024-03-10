川普任命的德州法官裁決 古巴等4國每月3萬人入境政策可繼續

聯邦法官8日裁定，拜登政府2022年年底以人道主義為由，允許來自海地、古巴、尼加拉瓜及委內瑞拉每月最多3萬人合法遁空路入境美國的計畫可繼續進行。圖為獲假釋的無證移民排隊等待搭乘巴士前往美國各城市。(美聯社)

拜登 政府2022年底以人道主義為由，每月允許最多3萬名來自古巴、海地、尼加拉瓜及委內瑞拉的移民 搭機來美申請庇護入境，但遭到共和黨州的挑戰，但聯邦法官8日裁定，該政策可繼續推行。這項裁決被視為拜登總統在移民政策上的一大勝利。

德州 法官稱無證據證明政策讓經濟受損

德州為首的20多個共和黨州聲稱，該政策會加重各州在移民的醫療保健、教育及公共安全方面等負擔。由德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)領銜，這些州於2023年1月提告，稱該政策違反移民法，給各州造成損害。

但由川普總統任命的德州聯邦法官提普頓(Drew Tipton)8日裁決指出，原告並沒有具體證據證明德州因此政策而蒙受經濟損失。

白宮視為拜登移民政策大勝利

白宮對裁決表示歡迎，發言人賀南德茲(Angelo Fernandez Hernandez)說，這個裁決是基於該計畫的成功，擴大古巴、海地、尼加拉瓜及委內瑞拉國民的合法入境途徑。

有關裁決對拜登而言，是移民政策面對共和黨巨大壓力下的一個大勝利，尤其移民問題已成為今年總統大選的熱門話題。

聯邦法官8日裁定，拜登政府2022年年底以人道主義為由，允許來自海地、古巴、尼加拉瓜及委內瑞拉每月最多3萬人合法遁空路入境美國的計畫可繼續進行。圖為獲假釋的無證移民排隊搭乘巴士從德州前往美國各城市。(歐新社)

預期德州檢察長將會上訴。而在聯邦法官裁決之前，一群共和黨聯邦眾議員已要求拜登政府立即終止此計畫。

南卡州聯邦眾議員弗萊(Russell Fry)與22位同黨籍眾議員，8日在給聯邦海關及邊境保護局(CBP)代理局長米勒(Troy Miller)的信件中，對拜登政府已將超過32萬無證移民，空運至美國43個城市表示嚴重關切，認為將加劇邊境危機。

自上述計畫於2022年年底啟動以來，中美洲四個國家已有超過35萬7000人進入美國，其中以海地人最多，有13萬8000人。根據該計畫，他們必須在線申請、乘飛機循空路入境，在美國有經濟擔保人；若獲批准可在美國停留兩年並獲得工作許可證。

有支持該計畫的州則認為，透過這個計畫入境的移民，有助解決農業勞動力嚴重短缺的問題。