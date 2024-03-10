拜登喊簽抖音法案 原主張禁抖音的川普卻反對 黨內鷹派傻眼

拜登總統8日表示，國會眾院若通過禁抖音(TikTok)法案，他將簽署；但在任內大力主張查禁抖音的前總統川普卻表示反對查禁抖音，令提出抖音法案的共和黨鷹派國會議員傻眼。(路透)

拜登總統8日表示，國會眾院 擬投票的抖音 (TikTok)法案，一旦通過並送到他的辦公桌，他將簽字，給抖音的中國母公司「字節跳動」約六個月時間出售其在美業務，不然便予以查禁；但在任內大力主張查禁抖音的前總統川普 卻表示反對查禁抖音，令提出抖音法案的共和黨鷹派國會議員傻眼。

路透(Reuters)9日報導，眾院能源及商業委員會上周以50對0票，無異議通過抖音法案並提交給全院表決。提案基本上就是要求抖音的中國母公司字節跳動把App賣給美國人，否則就面臨查禁。眾院擬在12日或13日就法案投票。

該法案預計將在眾院輕騎過關，但在參院可能沒那麼簡單。

但川普表示反對查禁抖音，他9日在社媒上貼文說，如果除掉抖音，那麼抖音的對手臉書業務量會加倍，他不想臉書「日子過得更好」。

川普以前曾批評臉書的母公司Meta平台(Meta Platforms)；Meta因國會暴亂案，先移除川普兩條貼文，再設標籤不讓川普登上自己的臉書及Instagram帳號，只是他的帳號已於2023年2月復權。

Axios網站報導，但川普更早之前曾帶頭以國家安全受到威脅為由，欲強力對付抖音。

共和黨聯邦參議員保羅(Rand Paul)回應川普貼文，表示川普曾透過總價15億元的公司案，來解決美國抖音用戶的關切，因此，眾院共和黨站拜登那一邊，想查禁抖音，所為何來？

華爾街日報(WSJ)報導，國會議員們正在做最認真的嘗試，想克服據說抖音對國家安全造成的威脅，目前推動該案的政治動能超越以往。抖音本周也有行動，鼓勵用戶打電話給議員們，想擋掉這條法案，但效果顯然適得其反；議員們表示，那一大堆電話只讓他們更堅定立場。

議員們準備審議法案，但抖音1億7000萬用戶7日收到通知，慫恿他們向選區的聯邦眾議員們投訴；該App還容許用戶只按幾個鍵，就能去電眾議員。

抖音的攻勢很快就占據一些國會議員辦公室的電話線，不是掛斷就是一大堆詢問。此舉顯示抖音能動員用戶大軍，蒐集數據，挑動用戶行為 ，有些議員們表示，正因如此，他們不希望該子公司與中國母公司有任何關係。

眾議員卡馬克(Kat Cammack)表示，抖音讓他們立法更有理由，該公司的舉動把內容創造者及用戶化為中國政府的走卒，來鎖定國會議員， 自傷極大。