國情咨文演說後開啟選戰模式 拜登訪多個搖擺州 3000萬打廣告

才結束在國會的國情咨文演講，拜登總統立即打開選戰模式，飛往各搖擺州繼續拉票。（美聯社）

拜登 總統7日晚上才剛發表完國情咨文 ，8日隨即開啟競選連任的「戰鬥模式」；首先鎖定的目標就是搖擺州。拜登的搖擺州拜票之旅，8日從賓州開始，周末抵達喬治亞州。同時啟動的是耗資3000萬元、為期六周的大規模廣告宣傳計畫，並將在全國設置100多個競選據點，新聘350多名選務員工。

拜登11日將在新罕布夏州拉票，12日及13日到訪關鍵搖擺州威斯康辛州和密西根州。

拜登競選團隊表示，在「超級星期二」選舉結束後24小時內，拜登隨即募到150萬元。「超級星期二」15州外加一個屬地初選，讓拜登在民主黨內的最大挑戰者、明尼蘇達州聯邦眾議員菲利普斯(Dean Phillips)出局。

而在拜登發表完鬥志高昂的國情咨文後，政治獻金激增。他的競選團隊也開始進行2024年大選活動迄今規模最大的廣告宣傳活動。

拜登競選團隊主席珍‧迪隆(Jen O'Malley Dillon)表示，「我們看到人們正在關注過去幾周的這些關鍵時刻，他們也更加關注一個事實：我們正與川普 對抗，而且我們有選擇。人們開始每天多查看一點，多關注一點，並且採取行動。」

今日美國(USA TODAY)報導，7日晚上拜登在眾院發表國情咨文，宣示與川普對決，無疑驅散了拜登是否競選連任的任何疑慮。國情咨文演講表面上是美國行政部門制定明年執政議程的機會，但拜登集中火力在政治議題上，質疑眾議院保守派，並在這場黃金時段演講開始和結束時，多次抨擊川普。

拜登競選團隊副經理弗萊厄蒂(Rob Flaherty)8日表示，「總統正將人們團結在一起，爭取更多自由和民主，建立一個由下而上成長的經濟；而川普的競選，則是在為他自己和他富有的朋友進行報復。」

川普在共和黨內的競爭者海理(Nikki Haley)已在「超級星期二」連敗後宣布退選；川普應該會在幾天之內成為共和黨提名的總統候選人。