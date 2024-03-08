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美軍情報士官向中國出售台灣等軍事機密 自認能當「傑森包恩」

編譯徐榆涵／即時報導
美國陸軍中士及情報分析師舒茨（Korbein Schultz）遭控出售國防機密給中國。（取材自X）
美國陸軍中士及情報分析師舒茨（Korbein Schultz）遭控出售國防機密給中國。（取材自X）

美國聯邦檢察官在一份於7日公布的起訴書中指控，一名現役美國陸軍士官及情報分析師在一年多的時間內，向中國出售與美國防禦台灣、武器系統和飛彈防禦系統有關的敏感軍事文件。

CBS報導，根據起訴書，美國陸軍中士及情報分析師舒茨（Korbein Schultz）被指控在一名自稱居住在香港的未具名人士要求下，利用他的最高機密安全許可，下載美國軍事機密出售給中國，總計獲得4萬2000美元報酬。

舒茨7日被捕，並被指控犯有共謀和賄賂等6項罪名。根據法庭文件，舒茨被分配到陸軍第506步兵營。美國陸軍稱，24歲的舒茨來自德州，2018年11月起服役自今。

指控文件沒有點名中國政府是被售機密接收者或竊密計畫背後主謀，但舒茨被控出售的大部分軍事資訊都與中國有關。

起訴書稱，從2022年6月起，舒茨及其同謀開始通過加密訊息應用程式進行線上交流。舒茨奉命優先交出「原始和獨家文件」，包括與烏俄戰爭有關資訊，以及美國敏感軍事系統的運作及其能力。

舒茨被要求提供的資訊還包括，有關高機動性多管火箭系統（HIMARS）、極音速設備、美軍未來發展研究，以及中國等大國軍事演習與行動研究等。

起訴書稱，2022年8月4日，共謀者告訴舒茨，如果他分享的文件包含任何與菲律賓海有關的機密訊息，將「支付更多的錢」。舒茨回應道：「我希望如此！我需要拿回我的另一輛BMW！」

舒茲從2022年7月自2023年10月期間，藉著提供機敏資訊，拿到14筆款項、總計4萬2000美元。

起訴書內容還提到，舒爾茲竟認為自己能夠成為「傑森包恩」（小電影神鬼認證主角，中情局幹員)，表明會持續向共謀者發送大量訊息。

法庭文件還顯示，舒茨的共謀者建議他要小心。2023年11月，共謀者要求舒茨討論「明年」的工作。

目前尚不清楚舒茨是否有聘請律師。他將於8日首次出庭。

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