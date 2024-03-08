凸顯拜登年紀 共和黨派最年輕女參議員回應國情咨文

共和黨推派最年輕的參議員布里特代表該黨來回應拜登的國情咨文，藉此凸顥拜登的老邁。（美聯社）

現年42歲、共和黨 歷來最年輕的女性聯邦參議員凱蒂·布里特(Katie Britt)，7日晚間代表共和黨就拜登 總統的國情咨文演講做出正式回應；她形容拜登是「猶疑不決、衰敗的領袖」(dithering and diminished leader)，符合共和黨指派布里特在於凸顯拜登年紀的意圖。

布里特代表共和黨做回應，讓擔任國會議員甫滿一年的這名政壇新星首度走進全國政治舞台的聚光燈下；華爾街日報報導，布里特有著堅定的保守派投票紀錄，被認為是共和黨總統篤定候選人、前總統川普 的副總統人選；她甚至不需要說任何一句話，就可以與81歲的拜登形成鮮明對比。

共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)與參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)在選派布里特代表該黨回應的聯合聲明中表示，「美國人民將目睹史上最年輕共和黨女性參議員，為史上最年長的總統，揭開新頁」。

布里特在回應中說，「多年來，左派一直縱容罪犯，取消對警察的資助，讓慣犯逍遙法外」，而引發「悲慘的結果」，可以預見「從小鎮到最具標誌性的城市街道，美國人的生活變得越來越危險」。

她也批評拜登的外交政策，包括2021年從阿富汗撤軍的混亂，以及有意與伊朗續簽核協議，但在俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭上則未多著墨。

報導指出，儘管拜登因年邁健康狀況備受關注，但共和黨人也面臨著與生殖權利相關的新挑戰；布里特的家鄉阿拉巴馬州最高法院最近的一項裁決，讓人工受孕治療(IVF)服務面臨中止風險，共和黨立法者為此忙著向選民保證，IVF受到該黨全力支持；身為兩個孩子母親的布里特也試著推銷這個訊息。

在拜登國情咨文演講前，布里特指拜登「脫節且跟不上節奏」，並稱共和黨是「勤奮父母和家庭組成的政黨，我期待分享我們實現美國夢的積極願景」。

共和黨聯邦參議員有六位女性，布里特是唯一年齡在50歲以下者；參院最年輕參議員是現年37歲的喬治亞州民主黨聯邦參議員奧索夫(Jon Ossoff)。

回應國情咨文是許多開始嶄露頭角的議員重要的表演舞台，但也有出差錯的風險。布里特反對墮胎，被民主黨人指稱是「反選擇極端主義者」；但她最近曾發表聲明表示，人工受孕有助「創造生命、培育家庭，值得受到法律保護」。

女性是共和黨的弱點，布里特扮演的角色相對重要；華爾街日報2月21日至28日民調顯示，拜登在30歲以下女性的支持率為60%，川普只有28%，拜登大大領先川普32個百分點。

在擁有大學學歷的所有年齡層女性中，拜登領先川普22個百分點，比例為57%對35%。在所有選民中，川普以微弱優勢領先。