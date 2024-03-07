麥康諾「歸隊」支持川普 昔日還曾批他行為可恥

和川普（左）多年沒交談的參院共和黨領袖麥康諾，6日表態支持川普入主白宮。（美聯社）

參院共和黨 領袖麥康諾 (Mitch McConnell)在前總統川普 在「超級星期二」獲勝大步接近黨內提名後，發表簡短聲明宣布支持川普，成為最後一位出面為川普背書的國會共和黨領袖。美聯社指出，麥康諾的點頭，代表官司纏身的川普重返白宮之旅，獲得了合乎制度的認可。

麥康諾早自2020年宣布民主黨拜登贏得總統大選後，和川普就不曾再有交談；2021年1月6日國會暴亂發生後，麥康諾曾指責川普行為「可恥」，對該事件負有「道德責任」。但麥康諾為了共和黨大局著想，終究做出了顯著轉變。

麥康諾在聲明中表示：「前總統川普很顯然已贏得共和黨選民的必要支持，成為我們的總統候選人。」「他作為提名人，得到我的支持，不足為奇。」麥康諾還表示，他和川普「曾合作為國人完成偉大的事」，包括「推動經濟發展和聯邦司法機構的代際變革，其中最重要的就是最高法院」。

川普則在社群媒體回應道：「謝謝你，米契爾。我期待與你和共和黨參院多數派合作，讓美國再次偉大！」

川普和麥康諾的團隊最近重新開啟和「公開背書」有關的談判。麥康諾上周還突然宣布將在任期結束後辭去黨魁職務。麥康諾擔任參院黨魁的時間比任何其他參議員都長，現在他正再次試圖與川普一起贏回共和黨對參院的控制權。

麥康諾在例行記者會指出，早在2021年2月他就宣布，將會支持最終的共和黨總統候選人，即使是川普亦然。

麥康諾表態支持川普，代表兩人均將政治利益置於對彼此的任何不滿之上。據熟悉情況的共和黨人匿名透露，在這項宣布之前，他們兩人沒有談過話。

麥康諾挺川，對其他仍持懷疑態度的共和黨人及眾多財力雄厚的金主來說，等於亮起了綠燈，今後可以起而效尤；儘管其中可能仍然有些人對重返「川普時代」持保留態度。

國會共和黨領袖包括眾院議長強生(Mike Johnson)和其他想取代麥康諾的參院共和黨人，都已支持川普重返白宮。