超級星期二初選／粉絲2.8億 泰勒絲：去投票給最能代表你們的人

泰勒絲向2.8億粉絲呼籲，6日一定要去投票。(美聯社)

擁有2.82億粉絲的流行樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)5日為了美國總統大選向粉絲喊話，呼籲粉絲要在「超級星期二」初選中投票 ；不過，先前被川普陣營及陰謀論者指稱是美國總統拜登 競選陣營秘密武器的泰勒絲，並沒有表態支持任何特定參選人。

紐約時報報導，擁有14座葛萊美獎的泰勒絲，正在進行「Eras」世界巡迴演唱會，是目前世界上票房最高的巡迴演唱會，門票銷售超過10億元；泰勒絲5日在自己的Instagram上告訴2.82億粉絲去投票，並附上非營利選民登記組織vote.org的網站連結。

泰勒絲向2.8億粉絲呼籲，6日一定要去投票。(取自泰勒絲Instagram)

泰勒絲在自己的IG實時動態上寫道：「我想提醒你，去把票投給最能代表你們的人來掌權。」泰勒絲之前在2020年大選時曾選邊站，公開支持拜登，並公開譴責共和黨前總統川普。

拜登2020年最年輕的黨代表維克多‧施 (Victor Shi)，對泰勒絲的貼文表示歡迎，並在社群媒體平台X(前推特)上感謝她；「這是對她粉絲來說，一次簡單又有效的鼓舞；記住，選民登記率因為她而破了紀錄，」他寫道，「這就是我們會獲勝的原因。」

根據市調公司「晨間諮詢」(Morning Consult)在2023年3月進行的一項調查，有近四分之三的狂熱泰勒絲粉絲是白人，且些微過半是女性和民主黨人；約45%的受訪者自認是屬千禧世代。

拜登上周參加國家廣播公司(NBC)「賽斯邁耶斯深夜秀」(Late Night with Seth Meyers)時，還與主持人，針對泰勒絲與總統「勾結」的陰謀論，大開玩笑。主持人邁耶斯表示，根據民調，18%美國人認為拜登和泰勒絲有某種合作關係。