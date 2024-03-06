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超級星期二初選／粉絲2.8億 泰勒絲：去投票給最能代表你們的人

編譯尤寶琪／綜合5日電
泰勒絲向2.8億粉絲呼籲，6日一定要去投票。(美聯社)
泰勒絲向2.8億粉絲呼籲，6日一定要去投票。(美聯社)

擁有2.82億粉絲的流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)5日為了美國總統大選向粉絲喊話，呼籲粉絲要在「超級星期二」初選中投票；不過，先前被川普陣營及陰謀論者指稱是美國總統拜登競選陣營秘密武器的泰勒絲，並沒有表態支持任何特定參選人。

紐約時報報導，擁有14座葛萊美獎的泰勒絲，正在進行「Eras」世界巡迴演唱會，是目前世界上票房最高的巡迴演唱會，門票銷售超過10億元；泰勒絲5日在自己的Instagram上告訴2.82億粉絲去投票，並附上非營利選民登記組織vote.org的網站連結。

泰勒絲向2.8億粉絲呼籲，6日一定要去投票。(取自泰勒絲Instagram)
泰勒絲向2.8億粉絲呼籲，6日一定要去投票。(取自泰勒絲Instagram)

泰勒絲在自己的IG實時動態上寫道：「我想提醒你，去把票投給最能代表你們的人來掌權。」泰勒絲之前在2020年大選時曾選邊站，公開支持拜登，並公開譴責共和黨前總統川普。

拜登2020年最年輕的黨代表維克多‧施 (Victor Shi)，對泰勒絲的貼文表示歡迎，並在社群媒體平台X(前推特)上感謝她；「這是對她粉絲來說，一次簡單又有效的鼓舞；記住，選民登記率因為她而破了紀錄，」他寫道，「這就是我們會獲勝的原因。」

根據市調公司「晨間諮詢」(Morning Consult)在2023年3月進行的一項調查，有近四分之三的狂熱泰勒絲粉絲是白人，且些微過半是女性和民主黨人；約45%的受訪者自認是屬千禧世代。

拜登上周參加國家廣播公司(NBC)「賽斯邁耶斯深夜秀」(Late Night with Seth Meyers)時，還與主持人，針對泰勒絲與總統「勾結」的陰謀論，大開玩笑。主持人邁耶斯表示，根據民調，18%美國人認為拜登和泰勒絲有某種合作關係。

泰勒絲2023年展開的美國和世界巡演，靠著她龐大的粉絲群，帶動了所經之地的經濟，而她與美式足球堪薩斯城酋長隊(Kansas City Chiefs)邊鋒崔維斯‧凱爾西(Travis Kelce)的戀情，也為酋長隊的賽事和之前的超級盃吸引了不少新粉絲。

泰勒絲向2.8億粉絲呼籲，6日一定要去投票。圖為北卡一處投票站。(美聯社)
泰勒絲向2.8億粉絲呼籲，6日一定要去投票。圖為北卡一處投票站。(美聯社)

泰勒絲 拜登 投票

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