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「超級星期二」一窺拜登、川普實力 大選重要性一次看懂

中央社／華盛頓4日綜合外電報導
拜登、川普。（美聯社）
拜登、川普。（美聯社）

美國將於11月5日舉行總統大選，而這個選舉年的「超級星期二」（Super Tuesday）在3月5日，屆時有15個州及1個海外領地舉行民主黨共和黨總統初選或黨團會議。

綜合英國廣播公司新聞網（BBC News）和美聯社等媒體報導，鑒於各界普遍預料民主黨籍總統拜登和共和黨籍的前總統川普將繼2020年後再度於2024大選爭鋒，「超級星期二」將可讓外界一窺兩人實力和可能的弱點。

什麼是「超級星期二」？

這是指選舉年期間最多州同時舉行總統初選的一天；2024選舉年的超級星期二落在3月5日。

拜登是民主黨提名戰的主要角逐者，且並無實質競爭對手；川普則是在共和黨初選遙遙領先前駐聯合國大使海理（Nikki Haley）。

5日這天將有數以百萬計的選民在美國15州和領地美屬薩摩亞（American Samoa）的初選或黨團會議中投票，15個州包括阿拉巴馬、阿拉斯加、阿肯色、加州、科羅拉多、緬因、麻州、明尼蘇達、北卡羅來納、奧克拉荷馬、田納西、德州、猶他、佛蒙特和維吉尼亞。

共和黨總統提名戰會在上述15個州登場；民主黨方面則是在上述除了阿拉斯加以外的14個州以及美屬薩摩亞舉行。

這天的黨代表票有多少張？

每場提名戰的「黨代表」（delegates）票會根據當地投票結果來分配給得票最高的參選人。參選人的黨代表票必須達到一定門檻，才能在夏季登場的全國代表大會上正式獲得提名，以候選人身分角逐11月大選。

共和黨方面，全國黨代表票共有2429張，須累計至少1215張才能贏得提名，而光是超級星期二這天的黨代表票數就高達854張。

民主黨方面，全國黨代表票總數達4672張，贏得總統提名的魔術數字為1968張，超級星期二這天就有1420張。

共和黨籍的川普目前有約244張黨代表票，競選陣營預測他將在超級星期二至少進帳773張，最快這個月12日就能跨越贏得提名的門檻。

民主黨籍的拜登目前有206張黨代表票，預料將在超級星期二贏得絕大多數的票數，最快於本月19日取得提名所需的1968張黨代表票。

超級星期二結果何時出爐？

由於這天舉行黨內投票的州橫跨6個時區，最終結果將無法立即得知。

美東投票將於傍晚結束，屆時結果便會陸續公布。美國各大媒體預料將於美東時間晚間8時左右開始進行預測。

超級星期二結束之後呢？

選戰還是會繼續跑，尚未舉行初選的州也將於接下來幾個月陸續舉行初選。

最後一波的初選會在6月4日，屆時蒙大拿州、新澤西州、新墨西哥州和南達科他州都將舉行共和黨和民主黨初選，華府則將於當天舉行民主黨初選。

民主黨 共和黨 投票

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