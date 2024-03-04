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愛州民主黨人初選改郵寄選票 混亂讓支持者失望

編譯俞仲慈／綜合3日電

美聯社3日報導，愛阿華州民主黨人被迫棄舉行黨團會議(caucuses)，改由郵寄選票方式選出2024大選總統提名人，讓不少選民相當失望，憂心缺乏投票過程的黨內初選，不利於民主黨的選情。

報導指出，民主黨全國委員會(Democratic National Committee，DNC)應拜登總統要求，重新安排各州黨團會議日程，優先考慮南卡羅來納和密西根等多元化民居較多的州，而非以白人為主的愛州選民。

因此愛州打破50年來傳統，改以郵寄選票，並於「超級星期二」(Super Tuesday)當天公布結果，令支持者深感失望。

來自愛州首府第摩因(Des Moines)的南希·波波(Nancy Bobo)是堅定的民主黨人，一生只有1980年因病缺席過黨團會議，對於改為郵寄選票相當排斥，她說：「是的，你有投票，但卻失去齊聚一堂討論問題的機會。」

2008年初，時任聯邦參議員的歐巴馬(Barack Obama)參加黨內初選時，波波是助選團隊一員，回憶當年愛州黨內初選盛況，她說：「空氣中瀰漫的興奮感，是我從未經歷過的事，但我懷疑如今我們所做的事將對全國大選產生極大影響。」

2020年民主黨內初選，因倉促修改投票統計方式，導致未能確定最終獲勝者，愛州民主黨主席哈特(Rita Hart)表示：「我們過去的做法充滿戲劇性，有些人期待興奮和戲劇性，但對於另一個人而言，卻是一場混亂，民主黨需要注意，但要確保其成效。」

另外來自滑鐵盧(Cedar Rapids)的雪莉·基斯庫納斯(Sherry Kiskunas)因為今年改為郵寄選票，得以首次投票，不過她仍表示：「黨還是受影響，你沒有機會建立團隊，沒有機會擁有我們一樣的經歷。」波波也強調：「一旦消失，我認為就很難再把它找回來。」

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