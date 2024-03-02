CVS、華格林 將販售處方墮胎藥美服培酮 不提供郵購

連鎖藥房CVS、華格林將在少數州試行販售墮胎藥美服培酮，但不提供郵購。(美聯社)

兩大連鎖藥局 CVS、華格林(Walgreens)1日證實，已通過美國食品及藥物管理局(FDA)核准，未來幾周便將依照去年頒布新規，分店開始販賣墮胎 藥丸美服培酮(mifepristone)，但將遵守各州州法。紐約時報分析，對某些婦女來說，取得墮胎藥丸將變得更為方便。

CVS、華格林發表聲明指出，將遵守各地州法在分店裡販賣墮胎藥丸，不接受郵寄配藥。

CVS將販售GenBioPro製造的美服培酮學名藥，華格林則提供「丹科實驗室」(Danco Laboratories)品牌藥Mifeprex。

華爾街日報分析，某些州州法禁止妊娠10周以下使用墮胎藥丸，兩家藥局在這些州將不會銷售美服培酮。

婦女可以合法墮胎，藥局也可以合法提供墮胎處方藥的州，總計約占全美半數。

新冠疫情期間，食藥局開放民眾透過郵寄或遠距醫療(Telehealth)平台向藥局領取處方墮胎藥丸。由於去年法規修改，藥局必須申請核准才能在實體店面販賣墮胎藥。

CVS發言人提巴特(Amy Thibault)說，麻州 、羅德島州所有旗下連鎖分店，3月底之前就會開始為民眾提供美服培酮處方藥，在允許合法使用墮胎藥丸的其他州，當地CVS分店將於未來45天之內開始供藥；堪薩斯州、蒙大拿州、懷俄明州等禁止墮胎令面臨訴訟挑戰而暫緩實施，CVS將關注情勢發展。

華格林博姿聯合公司(Walgreens Boots Alliance)發言人英格曼(Fraser Engerman)說，某些分店在一周之內就會開始提供美服培酮處方藥。華格林第一波將於位於5州的少數連鎖分店開始提供墮胎藥丸，包括紐約州、賓州、麻州、加州、伊利諾州，然後逐步擴大實施到所有允許合法使用美服培酮的其他州，至於推出進度則沒有確切時間表。

他說，在特定地點分不同階段推出是為確保病患、醫療人員以及藥局團隊的用藥品質、安全及隱私。

分兩劑服用的美服培酮使用於妊娠10周以下，服藥後子宮收縮造成胚胎流產。根據統計，全美墮胎案例當超過半數服用墮胎藥丸。