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中國偷渡客源源不斷湧入 多人改走北路 在美加邊境被捕

記者胡玉立／綜合報導
中國無證客人數迅速增加，過去多由美國南方進入，現在也有從北方的加拿大進入，甚至被捕。（美聯社）
中國無證客人數迅速增加，過去多由美國南方進入，現在也有從北方的加拿大進入，甚至被捕。（美聯社）

海關邊境保護局(CBP)最新數據顯示，近幾個月來，穿越美墨邊境入美的中國偷渡客人數已超過墨西哥人；在聖地牙哥邊境被拘留的中國無證客人數較去年同期增加500%；而在中國偷渡客源源不絕從美墨邊境進入美國之際，北邊的美加邊境也出現中國無證客企圖從加拿大越境進入緬因州被捕。

德國之聲(DW.com)28日報導指出，中國經濟疲軟和政治打壓加劇，迫使越來越多中國人「出走」；加上受社群媒體抖音(TikTok)激勵，許多中國人以「走線」方式到美國尋求更好生活。

德國之聲訪問了24歲郭姓中國男子，他從深圳飛到中國護照免簽國厄瓜多，循陸路穿越連接中美洲與南美洲的「達連隘口」(Darién Gap)，然後與大多是中國人的50多人越過美墨邊境，到達聖地牙哥市以東的加州小鎮Jacumba Hot Springs；他們排隊等待美國海關邊境巡邏人員接他們「自首」，以便正式申請庇護。

郭姓男子掏出手機告訴記者，「我從網路、從TikTok知道所有信息」，這些社群媒體展示了進入美國最佳路線，提供逐步說明，建議各種交通方式，甚至列出沿途各國邊境巡邏人員可以被賄賂的金額。

報導指出，儘管與他國相比，穿越美墨邊境的中國公民數量仍較少，僅占入境總數2.5%，但CBP數據顯示，他們已是增長最快群體。去年10月到1月，邊境巡邏人員登記了約1萬9000名中國非法入境者；2021年同期僅55人。

儘管是非法入境，但中國公民在美獲庇護機會很大；逾五成中國申請人獲得庇護，墨西哥人比例僅為4%。此趨勢已引起官方對國家安全的擔憂。

29日在北邊美加邊境，緬因州邊境巡邏人員也逮捕了試圖從加拿大潛入的三名中國公民和一名在緬因州接應的中國公民。美國北部邊境官員去年記錄了19萬1603次遭遇越境者，比2022年增加41%。紐約州、佛蒙特州和新罕布夏州的非法越境數量上個季度創下歷史新高。

美墨邊境 偷渡客 緬因州

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