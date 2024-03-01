10年前毀滅性大火 德州小鎮又遭惡火

無人機拍攝的畫面顯示德州野火中受損的房屋。（路透）

德州 北部狹長地帶(Panhandle)野火27日開始迄今，火勢仍在蔓延中；2014年曾遭遇另一場毀滅性大火、數百棟房屋被毀的弗里奇(Fritch)小鎮，不幸再遭祝融；弗里奇市長估計已有多達50棟房屋被毀，萬幸的是，十年後的這場大火讓社區中心的居民逃過一劫。

這場野火起因仍不明朗，但其中一場大火已發展為德州史上最大火災之一。乾燥天氣加上大風，讓火勢急劇擴大蔓延；從弗里奇向東進入奧克拉荷馬州 綿延100多哩的小鎮和牧場居民，都被迫撤離。照片顯示當地房屋化為灰燼，只剩焦黑的車輛和土地。

狹長地帶其他小鎮另有數十棟被大火燒毀；目前確定一名83歲婦人喪生，其他受損受害狀況仍待查明。

弗里奇市長雷伊(Tom Ray) 28日表示，該鎮北部邊緣2014年曾遭毀滅性野火，本周大火大部分在該鎮南邊延燒，社區中心居民倖免於難。

2014年母親節 那次野火，時任弗里奇鎮消防隊長本吉 (Cody Benge) 目睹大火在距他家約一條街的地方燃起，然後席捲全鎮；本吉與大火搏鬥至少48小時才得稍事休息。

現居奧克拉荷馬州的本吉得知本周大火消息，立即查詢弗里奇親友情況。他說：「這場大火讓我憶起當年看到的種種破壞。」估計火勢將和上次一樣，須等冷鋒移動到當地，消防隊員才有辦法控制火勢。

消防當局在臉書發文寫道：「今天，弗里奇志願消防局為社區和人民哀悼。」「我們很累很沮喪，但我們不會動搖，不會放棄。」