不再是無證客庇護城？紐約市長喊廢止「犯罪不通報聯邦」

紐約市長亞當斯再抛出主張，呼籲市警局和聯邦移民警力合作，可將犯罪的無證客遣返，打破紐約「庇護城」的傳統，但立即有議員表示反對。（路透）

紐約市多年來在庇護 法施行下，基於保護市內無證移民 ，市警局與聯邦移民海關局(ICE)執法人員合作受限，無證客除非嚴重犯罪，否則不得通報聯邦；市長亞當斯 (Eric Adams)27日明確表達對這項政策不同的觀點，他主張紐約市執法部門應該加強與移民當局合作，讓涉嫌犯下嚴重罪行的無證客更易驅逐出境。

亞當斯批評道，「有些人覺得他們應該可以留下來繼續妄為，直到定罪；我不同意這種論調。」「我們應與ICE溝通，若ICE做出驅逐出境決定，就該這麼做。」

紐約市庇護法的任何修改都需經過市議會批准；市議會發言人艾德麗安·亞當斯(Adrienne Adams)明確表示，市議會「沒有計畫重新審查這些法律」。

亞當斯發表此番言論前，警方稱無證移民在紐約市犯下一系列罪行，引起媒體強烈關注。日前喬治亞州大學校園發生護理專業學生遇害事件，被控犯案的無證移民據稱去年曾在紐約市因無證駕駛機車被捕，最後未被起訴或入獄；目前不清楚庇護法是否影響了該案處理。

紐約飽受無證客湧入所苦，亞當斯更多次槓上聯邦政府。亞當斯此次再抛新主張，也馬上引發移民權利倡議者譴責，但也獲得當地部分共和黨議員支持。

「我認為他採納了多數人的觀點，」史泰登島(Staten Island) 共和黨議員博雷利 (Joseph Borelli) 說：「即使你認為我們應該成為庇護城市，但大多數紐約人認為，一旦你越了界、犯下暴力或屢次犯罪，你就喪失了這項權利」。

紐約市長亞當斯再抛出主張，呼籲市警局和聯邦移民警力合作，可將犯罪的無證客遣返，打破紐約「庇護城」的傳統，但立即有議員表示反對。（美聯社）

法律援助協會(Legal Aid Society)和其他幾個公設辯護組織聯合聲明表示，撤銷該法將在移民之中散佈「恐懼」，讓「無數紐約人面臨與家人失散、未經正當程序被驅逐出境的危險」。

紐約公民自由聯盟律師艾哈邁德(Zachary Ahmad)表示，亞當斯透過呼籲廢除庇護法，灌輸「移民助長犯罪上升」的可疑觀點，「市長可恥地威脅要結束紐約多年來的庇護城市地位，這只會導致我們的移民鄰居遭殘酷攻擊、妖魔化和士氣低落」。