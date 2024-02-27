烏戰2周年 台等48位貿易首長聯合聲明挺烏

俄烏戰爭2周年，美國、台灣、日本、韓國以及其他西歐國家共48位貿易首長26日發表聯合聲明，支持烏克蘭 抵禦俄羅斯 侵略，呼籲俄國立即撤軍；聯合聲明有台日韓等美國印太盟友夥伴，未見中國。

聲明指出，貿易首長在世界貿易組織(WTO )部長級會議舉行前夕，發表支持烏克蘭的聯合聲明；台灣參與世界貿易組織的正式名稱為「台澎金馬個別關稅領域」。

聯合聲明重申致力於支持烏克蘭爭取主權、獨立及領土完整，呼籲俄羅斯立即無條件撤軍。

聯合聲明表示，俄烏戰爭持續對全球及區域造成毀滅性影響，包含烏克蘭的經濟和貿易能力；烏克蘭的交通、港口、糧食貯存設施乃至農地均受到戰火波及，阻礙烏克蘭的糧食生產與進出口；此外，貿易首長們關切俄羅斯從烏克蘭掠奪糧食的諸多報導，稱這違反WTO的原則與價值觀。

烏克蘭是全球重要的穀物供應國，聯合聲明抨擊俄羅斯以糧食為武器，封鎖烏克蘭糧食出口，打擊的是最脆弱的發展中國家；他們呼籲，應確保黑海與亞速海的航行通暢，確保航線與港口不受武力威脅或封鎖。

聯合聲明提到，將持續支持烏克蘭並促進其出口和供應鏈安全，以確保全球的糧食安全，也會持續盡力援助烏克蘭，包含協助烏克蘭重建。