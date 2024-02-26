漁船翻覆案談判無果 中國海警艦編隊再赴金門海域巡查

兩岸就中方船隻翻覆事件談判之際，福建海警25日再赴金門附近海域巡查，其中一艘編號「2202」原為解放軍海軍飛彈護衛艦，加強對台施壓用意明顯。( 取自中國海警局)

兩岸就中國船隻翻覆事件談判尚無結果，中方持續出招。中國海警25日下午發布，福建海警當日組織艦艇編隊在金門附近海域開展執法巡查。中國農業農村部隨後也宣布，為維護廈金海域漁業生產秩序，福建省海洋與漁業執法總隊昨調派兩艘漁政執法船艇，開展漁業執法。

中派漁政船金廈海域執法

根據中方發布的照片，福建海警此次派出的艦艇，其中一艘編號「2202」海警船原為解放軍 海軍飛彈護衛艦，排水量超過2000噸，而福建海警此次至少出動三艘艦艇，明顯加強對台施壓。

中國船隻翻覆釀兩漁民死亡事件，已進入第11天，台灣海巡署再與中方家屬代表開第六、第七次閉門會。海巡署25日上午先由署長周美伍召開內部準備會議，10時副署長許靜芝率隊談判，周未現身。

中促送還遺體和船隻被拒

據了解，下午3時開始談判時，死者家屬代表除要求比照先前遣回兩名生還漁民領回被扣押船隻，進一步要求死者遺體要和漁船一起送回福建，海巡署無法接受，雙方談判破裂。在金門的中方代表回報，不久後中國海警隨即在官網宣布漁業執法。

陸委會發布新聞稿回應，強調「陸方三無船」違法事件已進入台方司法程序，中方應尊重台灣司法體制，靜待檢方完成調查獲事件真相，並維持兩岸過去相互尊重的默契，避免衝突再次發生。

中國海警25日發布的新聞稿指，25日福建海警組織艦艇編隊在金門附近海域開展執法巡查。巡查期間，海警艦艇採取編隊航行、識別查證、警戒護漁、喊話警告等措施，加強重點海域執法巡查，有效維護有關海域作業秩序，切實維護漁民生命財產安全。

中海警船原為海軍護衛艦

中國海警同時發布三張照片，其中一張能看到艦身編號為「2202」。查詢「海洋裝備與公務船資訊」，中國海警「2202艦」和「「2203艦」已於21日晚間至22日陸續抵達金廈海域。

中國媒體「網易」引述軍事部落客消息，海警「2202艦」和「2203艦」隸屬中國海警局直屬第二局，駐地在浙江。這兩艘海警艦原為解放軍海軍053H2G型飛彈護衛艦，在移交海警後，仍保留四門雙聯裝37mm艦砲，火力強大。此外，艦上還有直升機庫和起降甲板，可起降「直九」艦載直升機。該艦最早出現在釣魚台 巡航中，曾引發日媒震驚。

消息人士又稱，在「2202艦」之後還有另兩艘中方海警艦艇緊隨其後。而中方海警公布的另張照片顯示，中方海警人員緊盯著前方一艘小艇，疑似為台海巡署艦艇，中方似刻意藉此凸顯兩岸艦艇大小對比。