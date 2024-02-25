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紐時記者新書：梅蘭妮亞與伊凡卡 爭白宮辦公室掀戰

記者胡玉立／綜合報導
前總統川普最親近的兩個女人─前第一夫人梅蘭妮亞(後右)和前第一千金伊凡卡(後左)被揭長期水火不容。(美聯社)
前總統川普最親近的兩個女人─前第一夫人梅蘭妮亞(後右)和前第一千金伊凡卡(後左)被揭長期水火不容。(美聯社)

自從川普當選總統那天起，就有傳言說他生命中的兩個女人：妻子梅蘭妮亞(Melania Trump)和長女伊凡卡(Ivanka Trump)之間存在激烈的競爭關係。一本訂於27日出版的新書，不但披露這場爭戰的細節，還談到梅蘭妮亞不滿川普子女參與白宮事務，表示未來若她再度當上第一夫人，或許會「長住棕櫚灘」。

紐約時報白宮記者凱蒂·羅傑斯(Katie Rogers)撰寫的新書「美國女性：現代第一夫人的轉變，從喜萊莉·柯林頓到吉兒·拜登」( 'American Woman: The Transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden.)，談的是三位第一夫人，但梅蘭妮亞「違背外界期望」的白宮歲月，最讓人想一窺究竟。

根據羅傑斯說法，川普當總統那四年，梅蘭妮亞和繼女伊凡卡因「內部權力」問題爭執不休，梅蘭妮亞並多次請律師到白宮討論她的婚前協議及婚後協議；她也透過衣著表達內心想法，那件寫有「我真的不在乎，你呢？」的Zara夾克，就是代表作。

川普當選之初，梅蘭妮亞不尋常地宣布將留在紐約，讓時年十歲的兒子拜倫(Barron Trump)完成學年學業。梅蘭妮亞始終以「保護兒子免受公共生活影響」為首要任務，繼女伊凡卡則表現出「填補第一夫人角色空缺」的渴望。

伊凡卡曾希望改造白宮東廂第一夫人辦公空間，被梅蘭尼亞阻止。接下來伊凡卡宣布在西廂擔任無薪顧問 ，兩人在白宮幾乎「王不見王」，從未合辦過任何活動。

羅傑斯透露，梅蘭妮亞不只擔心伊凡卡，她「認為川普子女捲入白宮行動並不合適」。但梅蘭妮亞顯然輸了這場戰役。

書中提到，梅蘭妮亞反對拆散家庭，2018年逕赴德州邊境移民避難所探視穿越邊境時與父母失散的移民兒童，她敦促川普發布行政命令，停止實施拆散移民家庭的政策。

另外，梅蘭妮亞前幕僚長葛瑞珊(Stephanie Grisham)告訴羅傑斯，梅蘭妮亞當第一夫人時大部分時間都在與律師開會，檢視個人資產，處理她與丈夫的婚前和婚後協議相關事務。

與川普家族關係密切人士透露，梅蘭妮亞專注於讓兒子進大學，拒絕川普要她在競選活動中現身的要求。羅傑斯推測，若川普再度入主白宮，梅蘭妮亞也許會成為「長住棕櫚灘的第一夫人」。

2018年6月，梅蘭妮亞探訪德州一座移民孩童拘留中心，穿著背後寫有「我真的不在乎...
2018年6月，梅蘭妮亞探訪德州一座移民孩童拘留中心，穿著背後寫有「我真的不在乎，你呢？」字樣的大衣，被指是為了表達對外界批評的不滿。(路透)

梅蘭妮亞 川普 白宮

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