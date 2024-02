紐時記者新書：梅蘭妮亞與伊凡卡 爭白宮辦公室掀戰

前總統川普最親近的兩個女人─前第一夫人梅蘭妮亞(後右)和前第一千金伊凡卡(後左)被揭長期水火不容。(美聯社)

自從川普 當選總統那天起,就有傳言說他生命中的兩個女人:妻子梅蘭妮亞 (Melania Trump)和長女伊凡卡(Ivanka Trump)之間存在激烈的競爭關係。一本訂於27日出版的新書,不但披露這場爭戰的細節,還談到梅蘭妮亞不滿川普子女參與白宮 事務,表示未來若她再度當上第一夫人,或許會「長住棕櫚灘」。

紐約時報白宮記者凱蒂·羅傑斯(Katie Rogers)撰寫的新書「美國女性:現代第一夫人的轉變,從喜萊莉·柯林頓到吉兒·拜登」( 'American Woman: The Transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden.),談的是三位第一夫人,但梅蘭妮亞「違背外界期望」的白宮歲月,最讓人想一窺究竟。

根據羅傑斯說法,川普當總統那四年,梅蘭妮亞和繼女伊凡卡因「內部權力」問題爭執不休,梅蘭妮亞並多次請律師到白宮討論她的婚前協議及婚後協議;她也透過衣著表達內心想法,那件寫有「我真的不在乎,你呢?」的Zara夾克,就是代表作。

川普當選之初,梅蘭妮亞不尋常地宣布將留在紐約,讓時年十歲的兒子拜倫(Barron Trump)完成學年學業。梅蘭妮亞始終以「保護兒子免受公共生活影響」為首要任務,繼女伊凡卡則表現出「填補第一夫人角色空缺」的渴望。

伊凡卡曾希望改造白宮東廂第一夫人辦公空間,被梅蘭尼亞阻止。接下來伊凡卡宣布在西廂擔任無薪顧問 ,兩人在白宮幾乎「王不見王」,從未合辦過任何活動。

羅傑斯透露,梅蘭妮亞不只擔心伊凡卡,她「認為川普子女捲入白宮行動並不合適」。但梅蘭妮亞顯然輸了這場戰役。

書中提到,梅蘭妮亞反對拆散家庭,2018年逕赴德州邊境移民避難所探視穿越邊境時與父母失散的移民兒童,她敦促川普發布行政命令,停止實施拆散移民家庭的政策。

另外,梅蘭妮亞前幕僚長葛瑞珊(Stephanie Grisham)告訴羅傑斯,梅蘭妮亞當第一夫人時大部分時間都在與律師開會,檢視個人資產,處理她與丈夫的婚前和婚後協議相關事務。