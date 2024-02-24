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阿州冷凍胚胎判決／共和黨陷政治困境 海理說法一日三變

編譯潘勛／綜合23日電
有些墮胎藥利用子宮收縮將胚胎或胎兒排到體外。（美聯社）
有些墮胎藥利用子宮收縮將胚胎或胎兒排到體外。（美聯社）

2024年選舉前，共和黨人本就因墮胎問題而凝聚共識感到困難，阿拉巴馬州判決試管嬰兒手術冷凍胚胎視為小孩或兒童後，讓共和黨進一步陷入政治困境；角逐共和黨總統提名的妮姬‧海理(Nikki Haley)說法一日三變，前總統川普一派人士對此事顧左右而言他，共和黨有意參選國會人士或現任議員也對此保持距離。

國家廣播公司新聞網(NBC News)23日報導，一些向來推動嚴格反墮胎政策的政治人物主張，生命始於胚胎，或者胚胎、胎兒應擁有全部人權，阿州判決讓他們遭遇棘手問題；許多醫師及家庭擔心，試管嬰兒手術會變得更難取得。

海理21日先表示，她支持阿拉巴馬州判決，胚胎對她而言就是嬰兒，但過了幾個小時似乎就改變心意，對有線電視新聞網(CNN)表示，自己並沒說同意阿州判決，然而她依然相信「胚胎就是未出生的小孩」。

海理22日試著釐清自己的答案，表示相信阿拉巴馬高等法院是依法做出判決，但阿州必須回溯檢驗法律。

回答判決是否認定胚胎就是小孩此問題時，川派聯邦參議員塔伯維爾(Tommy Tuberville)表示，自己全力支持，但他似乎不瞭解判決內容，只表示大家要看國內發生了什麼，「這只是攻擊孩子很多的家庭」，他表示國家需要更多小孩，國人應有機會擁有下一代。

另位共和黨聯邦參議員史考特(Tim Scott)規避阿州判決，表示自己還沒研究此事。

CNN報導，一些參選2024年選舉的國會共和黨人迅速與阿州高等法院的判決保持距離。

由眾院到參院，凡參選的共和黨人都一樣，很強勢反擊民主黨；民主黨主張，阿州的判決，是共和黨最新的一招，想破壞美國人的生育權。

共和黨聯邦眾議員朴銀珠(Michelle Steel)表示，試管嬰兒手術容她跟其他很多人一樣，能展開家庭，幫忙各家庭生小孩，就護生而言功莫大焉，她不支持聯邦對試管嬰兒設限。

全國共和黨國會委員會(NRSC)正想幫忙候選人度過這個政治敏感時刻；全國共和黨參議員選戰發言人柏格(Mike Berg)表示，全國共和黨參議員參選人沒一位主張要禁止試管嬰兒手術。

NRSC另於23日發備忘錄給參選人，要他們「清楚、斷然駁斥政府對試管嬰兒手術的限制措施」、反對試管嬰兒手術遭到限制。

共和黨 參議員 阿拉巴馬州

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