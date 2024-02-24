阿州冷凍胚胎判決／3醫院、1跨州運輸公司 暫停作業

圖為史丹佛大學實驗室正利用幹細胞延長胚胎的生長。（美聯社）

阿拉巴馬州 高等法院將試管嬰兒手術的冷凍胚胎判定為人類小孩或兒童之後，不僅州內三家人工受孕醫院已暫停施術，大型冷凍胚胎運輸公司「Cryoport」23日也宣布，暫停在阿州的業務，以評估判決對公司、試管嬰兒手術醫院及病人的法律衝擊。

紐約時報 報導，Cryoport公司表示，不再能按時程「提供協助」，已準備退還所收款項。

胚胎運送對現代試管嬰兒手術很平常，原因在病人有時會搬家，必須換醫院，或者把不打算很快使用的胚胎，運送到長期儲存的機構。

Cryoport公司並未立即回應置評。公司官網自述為恆溫控制的運輸公司，服務人工受孕業界十多年來，已運送超過60萬組胚胎，2022年的營業額將近1000萬元。

美聯社報導，三對夫婦因自己的冷凍胚胎在儲存機構遭遇意外而被毀，怒而以過失致死興訟；阿州高等法院援引州憲用語，指州憲承認「未出生小孩的權利」，主張控方可以告下去。

目前醫、病雙方都感傻眼，感受糅合震驚、焦慮及恐懼，必須斟酌全由共和黨 法官把持的該州高等法院所做的判決，決定接下來該怎麼辦。

判決一出立即引發試管嬰兒醫院及病人的激烈反應；「阿拉巴馬生育中心」(Alabama Fertility Center)本周停止營運；中心專家麥克林(Mamie McLean)表示，當前狀況是她執業以來最煎熬的時刻之一。

麥克林醫生表示，自己與一些病人決定動用試管嬰兒手術，現在判決一出，他們無法再生小孩，不僅如此，現在院方還無法建議把冷凍胚胎運送出阿拉巴馬州，病人無法到其他州接受手術，進退不得；高等法院的判決，影響所及不僅是阿州。

阿拉巴馬州人工受孕權倡議人士柯魯拉(Barbara Collura)表示，Cryoport公司的決定令人心煩意亂，但並非始料未及；整個局勢急轉直下，但就運送冷凍胚胎一事，自己不感驚訝，假如她經營這類公司，也會停止營運，目前風險太大了。

還有其他公司也做運送胚胎生意，他們是否變更在阿拉巴馬的營運，目前不清楚；另一家大型運送公司「Reprotech」也不願應詢置評。