阿州冷凍胚胎判決／3醫院、1跨州運輸公司 暫停作業
阿拉巴馬州高等法院將試管嬰兒手術的冷凍胚胎判定為人類小孩或兒童之後，不僅州內三家人工受孕醫院已暫停施術，大型冷凍胚胎運輸公司「Cryoport」23日也宣布，暫停在阿州的業務，以評估判決對公司、試管嬰兒手術醫院及病人的法律衝擊。
紐約時報報導，Cryoport公司表示，不再能按時程「提供協助」，已準備退還所收款項。
胚胎運送對現代試管嬰兒手術很平常，原因在病人有時會搬家，必須換醫院，或者把不打算很快使用的胚胎，運送到長期儲存的機構。
Cryoport公司並未立即回應置評。公司官網自述為恆溫控制的運輸公司，服務人工受孕業界十多年來，已運送超過60萬組胚胎，2022年的營業額將近1000萬元。
美聯社報導，三對夫婦因自己的冷凍胚胎在儲存機構遭遇意外而被毀，怒而以過失致死興訟；阿州高等法院援引州憲用語，指州憲承認「未出生小孩的權利」，主張控方可以告下去。
目前醫、病雙方都感傻眼，感受糅合震驚、焦慮及恐懼，必須斟酌全由共和黨法官把持的該州高等法院所做的判決，決定接下來該怎麼辦。
判決一出立即引發試管嬰兒醫院及病人的激烈反應；「阿拉巴馬生育中心」(Alabama Fertility Center)本周停止營運；中心專家麥克林(Mamie McLean)表示，當前狀況是她執業以來最煎熬的時刻之一。
麥克林醫生表示，自己與一些病人決定動用試管嬰兒手術，現在判決一出，他們無法再生小孩，不僅如此，現在院方還無法建議把冷凍胚胎運送出阿拉巴馬州，病人無法到其他州接受手術，進退不得；高等法院的判決，影響所及不僅是阿州。
阿拉巴馬州人工受孕權倡議人士柯魯拉(Barbara Collura)表示，Cryoport公司的決定令人心煩意亂，但並非始料未及；整個局勢急轉直下，但就運送冷凍胚胎一事，自己不感驚訝，假如她經營這類公司，也會停止營運，目前風險太大了。
還有其他公司也做運送胚胎生意，他們是否變更在阿拉巴馬的營運，目前不清楚；另一家大型運送公司「Reprotech」也不願應詢置評。
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