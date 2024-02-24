川普擇副手出奇招？點名民主黨前聯邦眾議員

曾角逐2020年民主黨總統初選提名的夏威夷州前任聯邦眾議員加巴德，進入前總統川普的選擇副手的考慮名單。 (路透)

前總統川普 日前參加福斯新聞網(Fox News)在南卡羅來納州預錄播出的里民大會(town hall)時，說出正在考慮中的副總統人選最後名單，除了已經見諸媒體的諾姆(Kristi Noem)、史考特(Tim Scott)、德桑提斯(Ron Desantis)、拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)、唐納德斯(Byron Donalds)等共和黨員之外，還包括曾角逐2020年民主黨 總統初選的夏威夷州前任聯邦眾議員加巴德(Tulsi Gabbard)。

42歲的加巴德2021年1月結束聯邦眾議員任期，2022年10月宣布脫離民主黨成為無黨籍；她被點名立即遭到川普任內白宮 發言人批評。

川普任內的白宮發言人、白宮策略公關主任格里芬(Alyssa Farah Griffin)在談話節目「觀點」(The View)上說，川普和加巴德這個組合就是俄羅斯總統普亭的「夢幻名單」；她說，希望與北約一起協助烏克蘭對抗俄羅斯的共和黨員，包括她個人在內，都不贊成。

離開川普政府後轉任保守派政治評論員的格里芬說，「這個組合非常詭異」。

「紐約雜誌」(New York magazine)分析，很少政治人物從極左立場跳到極右或從極右轉為極左，加巴德堪稱特例；不過，加巴德迄今都未公開為川普背書。

2016年大選時，加巴德大力支持桑德斯(Bernie Sanders)，加巴德在2020年民主黨初選競爭中，受到外界最多關注的時刻就是在辯論會上抨擊賀錦麗(Kamala Harris)檢察官任內憑著違反大麻禁用規定讓1500人入獄。

據媒體報導，加巴德本周在佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)的募款活動上發表演說。

「紐約雜誌」分析，川普團隊希望的副手人選條件包括身為女性、少數族裔、來自非當權派的政治圈，這些條件加巴德都符合；加巴德是國民兵(National Guard)出身，曾派駐伊拉克，這點與川普能有互補效果，但她的獨立派立場恐讓川普支持者質疑她對川普的效忠程度。