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打臉OpenAI奧特曼募資計畫 黃仁勳：發展AI不需7兆元

記者顏伶如／綜合報導
OpenAI執行長奧特曼聲稱想募資7兆元，跨足晶片製造，但專家評論其成功的可能性不高。（美聯社）
OpenAI執行長奧特曼聲稱想募資7兆元，跨足晶片製造，但專家評論其成功的可能性不高。（美聯社）

華爾街日報上周報導，被喻為人工智慧(AI)科技神童的OpenAI共同創辦人奧特曼(Sam Altman)打算籌募7兆資金重塑半導體與AI產業，不過，輝達(NVIDIA)創始人兼執行長黃仁勳(Jensen Huang)日前在杜拜舉行的世界政府峰會(World Government Summit)上，對奧特曼的7兆計畫則稍微酸了一句。

黃仁勳19日在世界政府峰會被問到，7兆元大概能買多少繪圖處理器(GPUs)。他說，7兆元顯然能把所有的繪圖處理器全部買下。

黃仁勳對阿拉伯聯合大公國人工智慧部長歐雷瑪(Omar Al Olama)說，發展AI並不需要耗費奧特曼想要籌募的巨額資金。

談到AI基礎建設成本，黃仁勳說，開銷其實比報導中說奧特曼想籌募的5兆到7兆低很多。他指出：「你不能假設說將會購買更多電腦。你必須心裡有數，知道電腦速度會變得越來越快，所以需要的資金總額不必那麼多。」

至於打造AI全球數據中心的開銷，黃仁勳則表示，到2029年之前累計大約需要2兆。

他表示，其中大約1兆用來做為數據中心的安裝基礎，「未來4年或5年期間，我們將有價值2兆的數據中心，做為世界各地的驅動軟體」。

路透報導，消息人士透露，輝達已與OpenAI、微軟(Microsoft)、谷歌(Google)、Meta等科技大廠洽談研發客製化晶片。

報導指出，輝達現正打算成立設計數位中心晶片的部門，為雲端演算公司提供AI處理器。

AI 黃仁勳 奧特曼

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