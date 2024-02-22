馬斯克SpaceX加強與國安機構合作 傳簽18億機密合約

馬斯克的太空探索公司SpaceX與政府簽下一筆秘密合約，加強與政府情治和軍事單位的合作。（路透）

華爾街日報(WSJ)報導，太空 探索技術公司(SpaceX )正加強與美國官方情治及軍事單位的關係，已贏得至少一大機密合約，另擴大稱為「星盾」(Starshield)的公司秘密衛星計畫，供國安顧客使用。

華爾街日報據其取閱的公司文件指出，馬斯克(Elon Musk)的SpaceX公司與美國政府2021年簽定18億元的機密合約；公司表示，由合約取得的資金據估接下來幾年將成為公司營收的重要部分，但公司並未說明合約名稱。

合約的規模及隱密指出，太空產業裡具支配力量的SpaceX公司，與國安建制單位之間交互依存的程度加深。

SpaceX公司替美國國防客戶做的服務，包括發射機密與國防性質的衛星，由來已久。國防部 最近還做成SpaceX的寬頻服務的生意，同意購買的服務包括烏克蘭與俄國戰爭期間，烏國的互連網連結。

SpaceX的星盾部門較不出名，但它為政府顧客量身訂做，還聘請前空軍將領來任職高層。星盾去年8月由軍方取得7000萬元，供應通訊服務給國防部數十夥伴。然而，該部門的運作，大致沒映入公眾眼簾。

SpaceX總裁夏特威爾(Gwynne Shotwell)去年5月活動時表示，自己可以說情報界與SpaceX通力合作得非常好。

SpaceX在2022年底公開的網頁上描述，星盾提供的衛星，能處理安全通訊、捕獲有關地球的數據，在軌道時可以為政府攜帶感知器或其他觀察設備。

星盾線上徵才說明表示，有意者應具備最高的機密評級，另擁有為國防部、情報界工作的經驗。其中有個職缺要求員工要執行任務，代表星盾到國防部各戰鬥司令部打點，也就是監督全球作戰任務、特殊功能的轄下單位，例如運輸及網路安全。

SpaceX公司發言人並不回應置評。

SpaceX自初創以來就與國安組織共事；2002年馬斯克創辦公司，就曾贏得替情報界不公開客戶發射火箭的合約。接下來，SpaceX定期為軍方及情報機構發射衛星，另為公司的衛星科技贏得重要的國安客戶，但供應的服務，與公司傳統的代客送衛星上太空並不相同。知情人士指出，這類客戶之一就有國家偵察局(NRO)。