馬斯克：首位腦植晶片者康復良好 可用「思想」控制滑鼠

馬斯克聲稱他的神經連結公司已成功為人腦植入晶片，受試者已可用思想操控滑鼠。（路透）

「神經連結」(Neuralink)公司創辦人馬斯克 19日表示，第一位植入該公司大腦晶片 的人已經康復，可以用思想來控制電腦滑鼠；有線電視新聞網(CNN)報導，但事件細節仍很少，而其他致力於人腦電腦界面的公司顯然克服的科技挑戰，遠比馬斯克的公司來得多。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)20日報導，馬斯克表示，植入大腦晶片的病人似乎已經完全康復，沒有不良副作用，公司知曉這件事；病人用思緒就能在電腦螢幕移動滑鼠，「進展良好」。

馬斯克1月在社群媒體發文表示，神經連結公司該月已在首位病人植入晶片。去年9月，該初創公司獲得官方許可，招募志願者參與實驗，重點在使用其科技幫忙受過創傷的人，用其思想就能操作電腦。

第一位病人的身分仍未經透露；神經連結公司去年便表示，正在找頸椎受傷、「肌萎縮側索硬化症」(ALS)而四肢癱瘓的人來參與實驗。

神經連結公司表示，當前實驗涉及植入大腦電腦界面到人腦當中，用意念移動滑鼠。

非營利研究機構黑斯廷斯中心(Hastings Center)本月更早刊出部落格文章，砲轟神經連結公司用發新聞稿的方式，在做「新聞稿科學」；該中心認為，用脆弱人類來做史無前例的實驗，應正式向大眾說明。

賓州大學醫學道德系主任卡普蘭(Arthur Caplan)及教授摩倫諾(Jonathan Moreno)表示，有人付錢做人體實驗，而對結果有龐大的金錢押寶，但那人是資訊的唯一來源，並不符合基本的醫學道德標準。

卡普蘭、摩倫諾表示，即便食品暨藥物管理局 不要求呈報醫療裝置的早期可行性研究，動刀的外科醫生、神經醫學家及護士都有道德責任，透明地提供資訊；因為有釋出虛幻希望給不知多少因神經問題而失能的人這種風險，用科技法規來遮擋，無法讓他們避開透明性的道德責任。

CNN表示，馬斯克煞費苦心，想引領這種可能改變生命的科技，對無法行動或溝通的人尤其如此，脫離僅在實驗室而進入真實世界；但那場手術的細節或證據寥寥無幾，那次植入手術代表的科學進展有多重大，也不得而知。