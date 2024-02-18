德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進

德州今年1月起率先禁止在大學內推行多元化，要求不能以種族、性別、膚色等因素影響招生和雇用。圖為奧斯汀德州大學學生在已被移去名稱的「多元文化中心」內學習。(美聯社)

不能以種族、膚色、性別等考量招生及雇用

美聯社17日報導，德州 率先禁止全州30多所大學以多元化為招生考量，1月1日起已生效，目前影響所及可窺知這項法律的威力；其他五個州也已通過類似禁令，至少19個共和黨 主政州打算效法，推動各式對多元化的限禁，不能以種族、膚色、性別等因素，來考量招生及雇用。

學校已關閉多元文化中心

德州大學四年級學生妮娜‧華盛頓(Nina Washington)寒假結束返校，看到「多元文化中心」的標識已從牆壁摘除，燈光昏暗，辦公室空蕩，始於1980年代末期、想服務因歷史而邊緣化社區的心血化為一空；該中心的辦公人員全走了，學生團體也已解散。

華盛頓表示，政治、言行及感受正要返回舊日時光；身為非裔 女性的她曾在這個中心找到團體歸屬。

禁限令讓校園變得空蕩

奧斯汀德州大學學生約5萬2000人，因實施全國最廣泛禁令，不能以多元、平等及包容來招生、雇用，從1月1日起生效，全德州大學校園已發生很多變化，校園中心變得空蕩是其中之一。今年要大選，共和黨主政州對多元化採取各種限禁，盼藉此可動員其選民。

德州30多所公立大學有60多萬名學生，實施禁限令後，可以讓人得窺沒有推動案、讓少數族裔覺得不那麼孤立，白人學生準備更完善能上大學，未來大學教育會發生的變化。他們未來進入職場，還是必須與出身不同背景的人共事。

非裔西語裔學生恐減少

奧斯汀德州大學裡，非裔占學生總數的4.5%，西語裔占25.2%；學生們害怕這個比率會往下掉，原因在對校園氛圍感到恐懼，不知能講什麼做什麼，得努力調適。

共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)簽字的法律，禁止大學院校考量種族、性別、膚色或族裔，而影響雇用措施，另禁止按這些類別，提供「有差別」、「優先」或「特別」福利給人；此外禁止還有「考量種族、膚色、族裔、性別認同或性取向」而提供訓練、活動。

主撰且提出本限禁法律的州參議員克雷頓(Brandon Creighton)表示，「多元平權包容」(DEI)政策自稱旨在增加多元，「但仔細檢驗之後，發現它們其實致力於把政治、取消文化，注入到我們的大學、學院」。

時間將驗證禁限令影響

只有時間才能驗證。「德州高等教育協調委會」九名成員均由共和黨籍州長任命，按規定每兩年要向州立法會報告限禁令對學生按種族、性別及族裔，就入學、學業進展及畢業率的影響。

為遵守法律，招生中心為吸引少數族裔而設的文化認同中心現都已關閉；大學官網均除掉「多元」、「包容」等詞彙，代之以「管道」、「社區接觸」。教職員工改派新職務。

德州大學教職人員協會副董事長史密斯(Patrick Smith)表示，大家都想保住工作，但有許多教職員當初求學、受訓時，按多元、包容、平等來從事工作，有人還特別受雇來做這些事；現在教授們很害怕，得修訂教學課表，留心言詞，探索守法的界線。